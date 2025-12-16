Riprenderà oggi la preparazione della squadra azzurra dopo i due giorni liberi concessi in vista della prossima gara di campionato, sempre in trasferta, domenica pomeriggio a Mantova che ha appena cambiato allenatore affidandosi a Francesco Modesto.
Un’Empoli chiamato a una risposta dopo le ultime due sconfitte consecutive contro Palermo e Juve Stabia in una gara tutt’altro che facile alla luce della difficile situazione di classifica degli avversari e per il cambio di allenatore appena avvenuto.
Per quanto riguarda la formazione, non saranno presenti i due giocatori che si sono infortunati sabato scorso, Matteo Lovato e Edoardo Saporiti, di cui restiamo in attesa di notizie certe derivanti dagli esami medici che svolgeranno. L’assenza più importante è proprio quella del difensore visto anche l’infortunio di Curto che obbligherà Dionisi a cambiare la difesa con l’inserimento di Carboni come braccetto di sinistra oppure a lanciare dal primo minuto uno tra Indragoli e Tosto.
Per quanto riguarda la trequarti al posto di Saporiti la scelta sarà tra Ceesay e Ilie mentre in attacco sarà ballottaggio fino all’ultimo tra Pellegri e Nasti con la sensazione che stavolta possa essere arrivato il momento di far partire dall’inizio Pellegri.
ma per le visite vanno all ospedale a Empoli al pronto soccorso? Siamo a martedì e ancora nulla, possibile?
Ti prego di non mettere Carboni difensore!
Piuttosto prova il giovane Tosto che l’anno scorso in coppa Italia si è fatto valere e meriterebbe una possibilità visto che’ un giovane forte del nostro vivaio!
Nasti se possibile meglio di no…
Carboni o Tosto ?.. Mah!.. Il primo sarebbe fuori ruolo (anche se il suo ruolo onestamente non ho capito quale possa essere) ed il secondo è un ragazzo pressoché esordiente.
Mi sbaglio o Tosto è lo stesso che qualche giorno fa, nel momento in cui veniva ventilata la sua cessione alla Salernitana, veniva definito da diversi qui sopra “uno da provare” “non va venduto” ecc. ecc. ? Ora che è arrivata l’occasione, che c’è non vi garba più l’idea? Gli esordienti a volte fanno bene a volte male, è un rischio che va accettato.
Io sono I d’accordo con te,il giovane Tosto con D’Aversa ha giocato perché non rivederlo in campo titolare?
Peggio di Obaretin o Carboni fare!
Dopo una prova incolore come quella di sabato….due giorni di vacanza completa! Qua non ci stiamo rendendo conto.
Ci stiamo ahimè comportando come la Fiorentina.
Fanno anche i regali e le promozioni di Natale: non l’hanno mica capito che qui si retrocede. Sembra come ai tempi di Noè. Tutti lo prendevano in giro perché costruiva l’arca e c’era il sole. Poi, quando arrivò il diluvio, morirono tutti…..