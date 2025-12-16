Riprenderà oggi la preparazione della squadra azzurra dopo i due giorni liberi concessi in vista della prossima gara di campionato, sempre in trasferta, domenica pomeriggio a Mantova che ha appena cambiato allenatore affidandosi a Francesco Modesto.

Un’Empoli chiamato a una risposta dopo le ultime due sconfitte consecutive contro Palermo e Juve Stabia in una gara tutt’altro che facile alla luce della difficile situazione di classifica degli avversari e per il cambio di allenatore appena avvenuto.

Per quanto riguarda la formazione, non saranno presenti i due giocatori che si sono infortunati sabato scorso, Matteo Lovato e Edoardo Saporiti, di cui restiamo in attesa di notizie certe derivanti dagli esami medici che svolgeranno. L’assenza più importante è proprio quella del difensore visto anche l’infortunio di Curto che obbligherà Dionisi a cambiare la difesa con l’inserimento di Carboni come braccetto di sinistra oppure a lanciare dal primo minuto uno tra Indragoli e Tosto.

Per quanto riguarda la trequarti al posto di Saporiti la scelta sarà tra Ceesay e Ilie mentre in attacco sarà ballottaggio fino all’ultimo tra Pellegri e Nasti con la sensazione che stavolta possa essere arrivato il momento di far partire dall’inizio Pellegri.