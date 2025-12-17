Prosegue la preparazione del Mantova agli ordini del nuovo allenatore Francesco Modesto che ha sostituito Possanzini, esonerato dopo la sconfitta di Cesena. In vista della gara di domenica con l’Empoli Modesto potrà contare sull’intera rosa ad eccezione di Radaelli che dovrà scontare l’ultimo turno di squalifica e Mantovani, infortunato.

Mensah, uscito per infortunio nel corso dell’ultima partita con il Cesena, ha recuperato e si è allenato regolarmente in gruppo. Rientrano dall’infortunio anche l’ex azzurro Mancuso e Bragantini.

Difficile ipotizzare l’11 del nuovo mister visto che, secondo quanto trapela, potrebbe esserci anche un cambio di modulo.