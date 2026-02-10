Fiocco azzurro in casa Empoli: all’Ospedale San Giuseppe di Empoli è nato Ilyas Nasti, figlio del calciatore azzurro Nasti.

A Marco, alla mamma Hind e a tutta la famiglia vanno le migliori felicitazioni da parte del Presidente Fabrizio Corsi, della Vice Presidente e AD Rebecca Corsi, dei dirigenti, del mister, della squadra, dello staff e di tutta la società azzurra!

Congratulazioni anche da parte della Redazione di Pianetaempoli.it