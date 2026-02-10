Domani si torna in campo per il turno infrasettimanale che ci vedrà di fronte, si gioca al Castellani, alla Juve Stabia. Obbligatorio per la squadra azzurra tornare a far punti, possibilmente a vincere.
Probabile formazione difficile da capire visto il poco tempo per la preparazione ed anche perché oggi non abbiamo avuto modo di interagire direttamente con il tecnico. La sensazione è che possa essere confermato il modulo visto a Palermo, il 3-5-2, con alcune variazioni. Potrebbe cambiare la coppia d’attacco titolare con Fila e Popov dall’inizio. In mezzo non ci sarà Ghion che ha accusato dei problemi a Palermo, e si potrebbe pensare a Degli Innocenti in cabina di regia con Ignacchiti mezzala. Potrebbe cambiare qualcosa anche dietro con Curto dentro per Guarino e lo spostamento in mezzo di Lovato. Parliamo stavolta di ipotesi che potrebbero essere, domani, ribaltate in ampio modo.
Gli indisponibili sono: Pellegri, Bianchi, Ghion, Moruzzi.
Mister Dionisi parla di gara difficile dove sarà importante recuperare bene ed alzare il livello.
Le vespe allenate dall’ex Abate dovrebbe mettere dentro un 3-5-1-1 come modulo. In avanti Maistro sarà a supporto di Gabrielloni. In difensa dovrebbe tornare tirolare Varnier per Kassama. Ballottaggio sull’esterno di destra tra Carissoni e Mannini con il primo ad essere in vantagio. Da capire le condizioni di Correia uscito acciaccato dall’ultima gara.
Il tecnico Abate non ha ancora parlato nel momento in cui andiamo online.
Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:
3-5-2: Fulignati; Curto, Lovato, Obaretin; Candela, Magnino, Degli Innocenti, Ignacchiti, Elia; Popov, Fila.
3-5-1-1: Confente; Giorgini, Varnier, Bellich; Carissoni, Mosti, Leone, Zeroli, Cacciamani; Maistro; Gabrielloni
Formazione che mi piace….unico appunto vorrei sapere come mai Bianchi non viene mai preso in considerazione…
Nemmeno dalle domande o fa veramente onco o senno non capisco…
Mettevo lui a fianco di uno tra Fila e Popov….
Conunque considerato che la juve stabia pressa abbestia….(non e’ il Palermo)il gioco sara’ palla lunga e averne due a lottare magari e’ meglio….
Campo pesante (prevista pioggia domani) ergo ci vogliono 2 punte pesanti.
Be Popov e Fila insieme non mi convincono.
Avrei preferito 1 dei 2 con Nasti che stavolta gioca “intorno” alla Boa.
Anche per avere un cambio fisico anche per il secondo tempo.
Per il resto ormai tutti i tifosi invocano Guarino in panca, anche solo per capire come aumenta la solidità difensiva. Spero arrivi il messaggio al mister
La difesa a 4 è proprio vietata?
la svolta della stagione …
ragazzi ora mi gioco la qualificazione ai play off…
Deunasega questa formazione mi garba parecchio anche se io vedrei meglio Shpendi vicino a Fila o Popov…per quanto riguarda la Juvestabia loro vengono qui per primo non perdere e quindi con un centrocampo foltissimo…sarà una “partitaccia” dove sarà difficile vedere il bel gioco e non sarà per niente facile portarla in porto…
In un altro mio commento, mi ero augurato che contro la Juve Stabia venissero presi entrambi in considerazione per giocare dall’inizio (Fila e Popov) per dare fisicità all’attacco e finalmente anche per andare a colpire qualche pallone di testa su corner e cross laterali. Tra l’altro Popov non è, nonostante il suo 1,93, un giocatore poco vivace nel muoversi in campo e anche a livello di rapidità è più veloce di quello che si crede! Coppia vincente se messi insieme e se Fila fa ulteriori progressi. Prevedo una Juve Stabia che punterà soprattutto a mantenere le distanze in classifica e principalmente al pareggio. Un attacco fisico non può che essere utile in certe partite casalinghe. E con la speranza che a centrocampo giochino proprio i 3 menzionati nell’articolo, perchè anche lì non deve mancare la fisicità!