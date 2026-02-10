Domani si torna in campo per il turno infrasettimanale che ci vedrà di fronte, si gioca al Castellani, alla Juve Stabia. Obbligatorio per la squadra azzurra tornare a far punti, possibilmente a vincere.

Probabile formazione difficile da capire visto il poco tempo per la preparazione ed anche perché oggi non abbiamo avuto modo di interagire direttamente con il tecnico. La sensazione è che possa essere confermato il modulo visto a Palermo, il 3-5-2, con alcune variazioni. Potrebbe cambiare la coppia d’attacco titolare con Fila e Popov dall’inizio. In mezzo non ci sarà Ghion che ha accusato dei problemi a Palermo, e si potrebbe pensare a Degli Innocenti in cabina di regia con Ignacchiti mezzala. Potrebbe cambiare qualcosa anche dietro con Curto dentro per Guarino e lo spostamento in mezzo di Lovato. Parliamo stavolta di ipotesi che potrebbero essere, domani, ribaltate in ampio modo.

Gli indisponibili sono: Pellegri, Bianchi, Ghion, Moruzzi.

Mister Dionisi parla di gara difficile dove sarà importante recuperare bene ed alzare il livello.

Le vespe allenate dall’ex Abate dovrebbe mettere dentro un 3-5-1-1 come modulo. In avanti Maistro sarà a supporto di Gabrielloni. In difensa dovrebbe tornare tirolare Varnier per Kassama. Ballottaggio sull’esterno di destra tra Carissoni e Mannini con il primo ad essere in vantagio. Da capire le condizioni di Correia uscito acciaccato dall’ultima gara.

Il tecnico Abate non ha ancora parlato nel momento in cui andiamo online.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

3-5-2: Fulignati; Curto, Lovato, Obaretin; Candela, Magnino, Degli Innocenti, Ignacchiti, Elia; Popov, Fila.

3-5-1-1: Confente; Giorgini, Varnier, Bellich; Carissoni, Mosti, Leone, Zeroli, Cacciamani; Maistro; Gabrielloni