Queste le parole del tecnico azzurro, Alessio Dionisi, alla vigilia della sfida con la Juve Stabia. Oggi non si è tenuta l’abituale conferenza stampa alla presenza dei giornalisti per per onorare la memoria di Michele Haimovici e permettere la partecipazione alle sue esequie.
Riposa in pace Michele Haimovici, vittoria da dedicare a te domani.
fare una conferenza pre gara no? Hanno da lavorare troppo?
Non hai letto l’articolo? Molti sono andati ai funerali di Michele a Poggibonsi.
Pardon scusa, ho visto solo il video senza aver letto sotto.
Dopo una partita ben giocata a Pa.lermo (pur con le solite amnesie), vediamo se nel poco stimolante confronto con la Ju.ve Sta.bia riescono a rimanere concentrati e fare almeno qualche passaggio di fila e non solo lanci da parte di Fuli.gnati.
Pero’ Fulignati deve stare bene attento a fare i passeggini (inutili) per partire dal basso.A Palermo ci sono costati il secondo gol.Noi non abbiamo palleggiatori eccelsi quindi attenzione.Meglio una palla lunga che rischiare la frittata.Carlo B