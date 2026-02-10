Queste le parole del tecnico azzurro, Alessio Dionisi, alla vigilia della sfida con la Juve Stabia. Oggi non si è tenuta l’abituale conferenza stampa alla presenza dei giornalisti per per onorare la memoria di Michele Haimovici e permettere la partecipazione alle sue esequie.

  3. Dopo una partita ben giocata a Pa.lermo (pur con le solite amnesie), vediamo se nel poco stimolante confronto con la Ju.ve Sta.bia riescono a rimanere concentrati e fare almeno qualche passaggio di fila e non solo lanci da parte di Fuli.gnati.

  4. Pero’ Fulignati deve stare bene attento a fare i passeggini (inutili) per partire dal basso.A Palermo ci sono costati il secondo gol.Noi non abbiamo palleggiatori eccelsi quindi attenzione.Meglio una palla lunga che rischiare la frittata.Carlo B

