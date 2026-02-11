I PRECEDENTI: NETTO VANTAGGIO AZZURRO NELLE SFIDE EMPOLESI – L’Empoli ospita per l’ottava volta nella storia, in gare ufficiali, la Juve Stabia: 5 i successi azzurri (ultimo 2-1 nella serie B 2019/20), 1 pareggio (1-1 nella C 1952/53) ed 1 successo gialloblu (1-0 nella serie C-1 1990/91).

I GOL DEI SUBENTRANTI AZZURRI – Azzurri squadra regina della B 2025/26 per reti di subentranti: 11 su 28 totali firmate dai giocatori toscani con giocatori entrati a partita in corso.

I NUMERI “DIFFICILI” IN CASA PER L’EMPOLI – Flessione in casa Empoli. In casa la vittoria manca dal 5-0 sul Bari del 29 novembre scorso (poi 2 pareggi e 2 sconfitte al Castellani Computer Gross Arena), il gol da 246’, ultimo firmato Nasti al 24’ di Empoli-Frosinone del 27 dicembre scorso.

“VESPE” OK DA 8 GIORNATE – La Juve Stabia in forma: 4 vittorie e 4 pareggi campani nelle ultime 8 giornate di B, ultima sconfitta 0–3 a Frosinone l’8 dicembre scorso.

LE SFIDE TECNICHE: ALL’ANDATA VITTORIA ABATE NELL’UNICO PRECEDENTE – Tra Alessio Dionisi ed Ignazio Abate seconda sfida tecnica dopo l’andata, vinta 2-0 dal mister delle “vespe”.

SALVATORE ELIA L’UNICO EX DELLA GARA – Un solo ex nella sfida tra Empoli e Juve Stabia. Si tratta di Salvatore Elia ha giocato a Castellamare di Stabia per due campionati, dal 2018 al 2020, collezionando 52 presenze e 4 reti in gare.

DIRIGE CREZZINI, ALLA PRIMA AL CASTELLANI COMPUTER GROSS ARENA – Arbitra la gara di Empoli Valerio Crezzini di Siena. In B conta finora 18 gettoni con 10 vittorie interne, 3 pareggi e 5 successi esterni a bilancio, 5 rigori concessi ed 1 sola espulsione sancita. Nel torneo 2025/26 vanta 4 gare con 3 vittorie della squadra di casa ed 1 di quella viaggiante. Un solo incrocio con gli azzurri, vittoriosi 2-1 a Bolzano sul Sudtirol quest’anno, la Juve Stabia ha 6 precedenti, di cui 3 vinti, 1 pareggiato e 2 perduti.