Bis in casa per l’Empoli Fc questa settimana, con due match del campionato di Serie BKT. Oggi, mercoledì 11 febbraio 2026, alle 20, allo stadio Carlo Castellani di Empoli si giocherà la ventiquattresima partita del campionato tra Empoli e Juve Stabia. Di seguito riportiamo gli orari di chiusura della viabilità, secondo le disposizioni impartite relativamente all’ordine pubblico: la chiusura alla viabilità è prevista dalle 17 per consentire l’allestimento delle barriere intorno all’impianto sportivo.In particolare sarà chiuso l’ingresso al quartiere di Serravalle, all’altezza della rotatoria sulla statale 67, quindi su via Bisarnella/viale Olimpiadi e tutta via della Maratona, la strada che costeggia l’area dello stadio.L’apertura dei cancelli sarà come sempre due ore prima del fischio d’inizio, alle 18. Saranno aperti i settori di Curva Sud per i tifosi ospiti. Il deflusso degli sportivi dalla zona stadio, sarà previsto presumibilmente dalle 22.

A seguire, domenica 15 febbraio 2026, alle 17.15 si terrà la venticinquesima giornata di campionato con il match, sempre al ‘Castellani’, tra Empoli e Reggiana. La chiusura alla viabilità è prevista dalle 13 per consentire l’allestimento delle barriere intorno all’impianto sportivo. L’apertura dei cancelli è prevista per le 15.15. Il deflusso degli sportivi dalla zona stadio, sarà previsto presumibilmente dalle 19.Il parcheggio del Parco di Serravalle è a disposizione dei tifosi locali per poter parcheggiare. Per la tifoseria ospite sarà riservato il parcheggio antistante al Palaramini. I vari divieti di sosta nel perimetro dello stadio sono gli stessi per entrambe le partite: si sta parlando in particolare di via della Maratona, dall’ingresso su via delle Olimpiadi fino a via Barzino (zona fontanello); i divieti di sosta valgono anche per i residenti. Si ricorda che l’ingresso in quest’area e nella zona di via De Coubertin e di via del Pentathlon è consentito solo ai residenti muniti di apposita autorizzazione. Coloro che risiedono nelle aree interdette alla circolazione durante le partite al ‘Castellani’ sono invitati a munirsi di una specifica autorizzazione da richiedere via email al comando di polizia municipale di Empoli, al seguente indirizzo di posta elettronica: empoli.mobilita@empolese-valdelsa.it, allegando copia della carta di circolazione del veicolo e documento d’identità: l’autorizzazione viene rilasciata subito e permette l’ingresso nell’area interdetta durante le partite.

Comune di Empoli