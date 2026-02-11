Questa sera il Carlo Castellani torna a essere un crocevia importante del cammino azzurro. Empoli–Juve Stabia ha un valore importante, per classifica, per contesto e per memoria recente. È una di quelle gare che, pur arrivando all’inizio del girone di ritorno, iniziano a dirci che tipo di stagione potrà essere. L’Empoli di Alessio Dionisi arriva all’appuntamento con il peso di una sconfitta sulle spalle, quella maturata sabato scorso a Palermo, ma anche con la consapevolezza di aver fatto una prestazione vera, coraggiosa, per larghi tratti persino dominante contro una squadra che oggi rappresenta un riferimento di rango superiore. Il 3-2 finale per i rosanero racconta solo in parte la realtà di una partita che ha visto gli azzurri giocarsela alla pari, senza timori, mostrando idee, personalità e una struttura che va ben oltre il semplice risultato. Ed è proprio da lì che l’Empoli deve ripartire. Da quella “sconfitta che non è stata una sconfitta” nella testa e nelle certezze. Perché se è vero che il Palermo, per qualità e profondità di rosa, rappresenta un livello alto per questa categoria, è altrettanto vero che la Juve Stabia, per quanto squadra ostica e organizzata, non ha lo stesso tasso tecnico né la stessa capacità di incidere nei momenti chiave. Questo non significa sottovalutare l’avversario, tutt’altro: significa capire che stasera l’Empoli ha il dovere di portare in campo la stessa intensità, la stessa fame e lo stesso coraggio, ma con l’obiettivo chiaro di trasformare la prestazione in punti. C’è poi il fattore campo, che pesa e non poco. La Juve Stabia ha costruito gran parte del proprio rendimento tra le mura amiche, sfruttando un terreno sintetico che conosce alla perfezione e che spesso rappresenta un’arma in più. Lontano da Castellammare, invece, i gialloblù hanno mostrato un volto diverso, più vulnerabile, meno continuo. E l’Empoli deve essere bravo ad approfittarne, anche perché il Castellani, fin qui, non ha regalato risultati mirabolanti agli azzurri. Proprio per questo, la gara odierna diventa anche un’occasione per riallacciare un filo con il proprio pubblico, per regalare finalmente una gioia a una tifoseria che continua a sostenere la squadra nonostante qualche passo falso di troppo.
Sullo sfondo resta anche la ferita dell’andata. Quel 2-0 subito a Castellammare di Stabia, al termine di una partita giocata male, senza grande ritmo né particolari idee, è ancora lì. Al netto del campo e delle difficoltà ambientali, fu una prestazione lontana parente di quella vista a Palermo. C’è anche voglia di rivincita sportiva, di dimostrare che quell’Empoli non è questo Empoli. Dal punto di vista tattico, tutto lascia pensare che Dionisi possa riproporre il 3-5-2 visto in Sicilia. Un sistema che ha dato equilibrio, densità in mezzo al campo e ha permesso agli esterni di essere coinvolti con continuità. Essendo un turno infrasettimanale, però, le rotazioni diventano quasi inevitabili. In attacco potremmo vedere volti nuovi: Popov e Fila sono candidati seri a partire dal primo minuto al posto di Shpendi e Nasti, in un’ottica di gestione delle energie ma anche di ricerca di nuove soluzioni offensive. Sicura, invece, l’assenza di Ghion, fermato dall’infortunio. In mezzo al campo non è da escludere l’impiego di Ignacchiti dall’inizio, mentre sugli esterni dovrebbero essere confermati Candela a destra ed Elia a sinistra, due elementi fondamentali per dare ampiezza e profondità al gioco azzurro. Al di là dei nomi, però, il punto centrale resta uno solo: la prestazione. L’Empoli deve scendere in campo con la stessa mentalità vista a Palermo, ma con una fame ancora maggiore. Perché la classifica, oggi, non mente: la Juve Stabia è sopra gli azzurri e questo, per una squadra che vuole continuare a cullare il sogno playoff, non può essere accettato a lungo. Le partite sono ancora tante, il girone di ritorno è appena iniziato, ma il tempo dei segnali è adesso. Questa sera serve un Empoli vero. Intenso, organizzato, affamato. Serve un Empoli che trasformi il coraggio in concretezza e le buone sensazioni in punti. Per la classifica, per il pubblico, per il percorso. E forse, anche, per capire davvero dove può arrivare questa squadra.
Ma veramente alla 24° giornata pensiamo che siamo alla ricerca dell’ Empoli? Che dobbiamo crescere? Che dobbiamo puntare ai play off? Siamo quasi a 2/3 del campionato e siamo sempre stati lì, ma che dobbiamo ricercare? Siamo da mezza classifica e siccome la B (non nelle prime 6 posizioni) è molto equilibrata, c’è da state attenti a non cascare nella melma, altro che ricerche.
che vuoi sottovalutare….e hanno 7 punti più di noi eh…
comunque vedo che ogni giornata c’è una squadra che ci passa in classifica…
se non sbaglio abbiamo +5 punti sul quint’ultimo posto..
spero veramente che queste 2 partite ci diano i punti per respirare e giocare più tranquilli…
e poi smettetela di portare e parlare della partita di Palermo…questa squadra dopo la vittoria di Cesena che doveva e poteva essere il vero crocevia della stagione ha fatto 2 troiai di partite con sud tirol e carraresi…quindi non si può sapere cosa ci aspetta.
Più 4: abbiamo un più 4 sull’Entella e sulla Reggiana: che però, entrambe, devono venire a Empoli. Se stasera vinciamo, le rimettiamo a 7 punti.
Se stasera pareggiamo a +5
…e se l’Empoli vincesse anche domenica, vanterebbe un + 10 sui granata emiliani. Queste 2 gare in casa sono FONDAMENTALI per la salvezza.
L’errore più grave che possiamo commettere ora, è pensare ai playoff…. non siamo una squadra da playoff e speriamo di non doverci giocare per non andare ai playout perché sarebbero dolori ….. da mangiare caviale a trovarsi a mangiare pane e cicoria, il passo non è breve….
La squadra deve solo pensare a vincere e basta … poi è chiaro … se con i 6 punti e diverse combinazioni tra le partite che giocheranno Sudtirol e Juve Stabia (dopo di noi andrà a Monza … che ricordo a tutti che è seconda in classifica) … ti ritrovi ad un punto dall’8 posto … giusto pensare anche ai Play Off e giocare determinati per quell’obiettivo. Tutto è legato a 2 vittorie consecutive e al cercare di ottenerle in tutti i modi … Non dimentichiamo che se oggi il Sudtirol non vince contro il Monza, con una nostra vittoria ti ritrovi al 9 posto e che si fa si pensa alla retrocessione o a far di tutto per arrivare a quel benedetto 8 posto? In ogni caso sia che si guardi di sopra, sia che si guardi di sotto, determinazione e voglia di vincere non debbon mancare mai … Certo … se stasera non metti insieme 3 punti … naturale che qualche preoccupazione nasce e anche per chi ha ancora speranza di risalire la china rimanere a 7 punti pareggiando la partita non ti porta da nessuna parte …….
dai retta, guardiamoci dietro…. poi se per caso ti trovi vicino all’ottavo posto, ci puoi fare un pensierino…. ma ora mettiamoci al sicuro, poi si vede….
“dai retta, guardiamoci dietro…. poi se per caso ti trovi vicino all’ottavo posto, ci puoi fare un pensierino”……..
Non mi pare di aver detto qualcosa di diverso … due vittorie e poi cercare di puntare all’8 posto ………….
Il problema è che se ogni partita diventa un crocevia vuol dire che la squadra è troppo discontinua e non riesce a trovare equilibrio e stabilità finendo per alternare partite ottime come quella purtroppo persa a Palermo con partitacce come quella con l’Entella o come quella di andata con la Juve Stabia. La classifica la guarderei ma, per ora, solo per guardarci alle spalle e scongiurare qualsiasi scivolamento verso il basso. Oggi e nel prossimo turno concentrazione, motivazione- che dovrebbe esserci di suo per una squadra dall’età media bassa, ma tant’è- e soprattutto vietato fare sempre gli stessi errori..
Voi cenate prima di andare allo stadio o dopo?
una buona domanda. Suggerirei un fermino prima (pane ed affettato) per poi al ritorno verso le 22.00 completare la cena con un piatto di pasta (anche semplice al pomodoro visto l’orario).
IO mi mangio una pizza quando torno a casa
Se si vince tutti ai barr vittoria a mangiare un bel trancio di pizza ed una buona birra ad un prezzo stracciato! Dai dai che stavolta si porta a cosa. tutti con un vessillo colorato anche in curva nord per dar colore allo stadio anche se obsoleto è troppo grande.
….ma voi espletate nei bagni della maratona ?
o la fate prima nel vasino a casa ?
La faccio a casa, però confesso che una curreggina allo stadio la fo’ .
Guido la curva nord non apre stasera….
Chissà per chi tiferà Pagliuca.
Oggi penso si toccherà il fondo come presenze , oltre a esserci più di 1.000 biglietti invenduti in maratona sopra e sotto … conosco veramente tanti abbonati assenti oggi per svariati motivi …
Appartenenza parola sconosciuta a Empoli!
Poi il ganzo di Biancazzurro che va dicendo perché si va male , ma metà classifica e con una vittoria si torna al 9 posto mi sembra la normalità ..
e poi un si può essere primi per far venire un 1.000gliaio in più… troppa grazia troppo facile… poi si offende se gli dico che e il male …. manca solo che mi denunci per un Maremma Impestata …
….e’ smesso di piovere……camminare e’ salutare
bravo! io vengo a piedi da Santa Maria.