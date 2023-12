Fallito (almeno nel risultato) l’esame Sassuolo, adesso per gli azzurri un’altra prova per dimostrare che il vero Empoli è quello visto a Napoli. Domani a Marassi con il Genoa una gara delicata ma non impossibile. Vediamo le ultime:

In casa azzurra si va avanti con il 4-3-2-1. Non ci si attendono particolari variazioni all’undici di partenza, soprattutto davanti potrebbe non cambiare niente anche per via della continuativa assenza di Baldanzi. L’unico elemento che potrebbe rappresentare sorpresa è Gyasi, ma la sensazione è che l’ex Spezia parta dalla panchina. Ci sono poi un paio di ballottaggi: in difesa Ebuehi insidia Bereazynski, in mezzo invece Grassi potrebbe rilevare Ranocchia, attenzione a Kovalenko per un eventuale posto sulla mezzala. Anche Maldini è giocatore in rampa di lancio ma non ancora per partire dall’inizio.

Gli indisponibili sono: Baldanzi, Pezzella, Belardinelli, Guarino

Mister Andreazzoli sa che domani troveremo un ambiente difficile ma c’è voglia di dare continuità alle prestazione provando a portare a casa dei punti.

Sarà un 3-5-2 il modulo che adotterà Gilardino, elemento non certo positivo nella sua breve permanenza ad Empoli da giocatore. Assenza pesantissima quella di Gudmundsson, mentre Retegui potrebbe addirittura partire titolare. Non dovrebbero esserci particolari ballottaggi, con Messias ad essere l’altro attaccante. In campo fin da subito due ex come De Winter e Sabelli. Per il Grifone sono poi indisponibili Strootman e Bani.

Il tecnico Gilardino non vuol parlare di emergenza e mette nel mirino l’Empoli indicando l’esame di maturità che aspetta la sua squadra.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

3-5-2: Martinez; De Winter, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badalj, Malinosvkyi, Haps; Retegui, Messias.

4-3-2-1: Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Fazzini, Grassi, Maleh; Cambiaghi, Cancellieri; Caputo.