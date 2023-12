L’ex portierone azzurro, Guglielmo Vicario, ora al Tottenham, ha rilasciato alcune dichiarazione quest’oggi a Sky Sport in cui è tornato a parlare della sua esperienza a Empoli.

“Non posso dimenticare le mie radici, sarò sempre grato a quello che Empoli e lo stadio Castellani mi hanno lasciato in questi due anni, mi hanno permesso di vivere il mio sogno inglese. Nella trasposizione a due contesti completamenti diversi, e a due club completamente diversi. Lo choc positivo che ho avuto il primo giorno in cui sono entrato nel New White Hart Lane, è stato incredibile. Tutte le volte che abbiamo la fortuna di giocare in casa le emozioni non sono mai uguali, c’è sempre qualcosa da andare a prendere e qualcosa da portarti dentro. E ce l’ho nel mio cuore, ma anche al Castellani ho tanti ricordi con la gente di Empoli”.