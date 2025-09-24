In campo domani per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Gli azzurri saranno di scena a Marassi contro il Genoa, un Genoa che in serie A ha fatto due punti nelle prime quattro giornate. Vediamo le ultime:
Difficile ipotizzare l’undici azzurro avendo davvero pochissime informazioni a disposizione. La sensazione è che si vada dentro con un 3-4-2-1 con un largo turn over rispetto all’ultima sfida di campionato. Potremmo però anche essere smentiti in buona parte. Già in porta c’è da capire se si vorrà dare un po’ di riposo a Fulignati, con quindi dentro Perisan. La difesa dovrebbe vedere il ritorno di Obaretin con Guarino in mezzo e Tosto a sinistra. Davanti uno tra Popov e Shpendi con Ilie e Saporiti a supporto. Konate è già partito per il mondiale U20. Belardinelli potrebbe tornare in cabina di regia, Ebuehi e Moruzzi a fare le mezzali. A completare il centrocampo dovrebbe essere Yepes.
Gli indisponibili sono : Haas, Degli Innocenti, Pellegri, Nasti, Bianchi, Konatè.
Mister Pagliuca non parlerà alla vigilia di questa sfida. Non ci sono obblighi in questa direzione e non è un silenzio stampa. Rispettiamo quindi la decisione di tecnico e società anche se non ci troviamo in accordo con questa.
Corpose anche la variazioni in casa Genoa che, rispetto all’ultima di campionato, potrebbe cambiare tutti gli effettivi. Il modulo dovrebbe essere un 4-2-3-1 ed Ekuban dovrebbe essere il terminale offensivo. A supporto dell’italo-ghanese dovrebbe andare Cuenca, Messias e Carboni. In porta Sommariva per Leali. L’ex Colombo partirà quindi dalla panchina. In campo l’altro ex, Sabelli. Gli indisponibili sono Onana e Cornet.
Il tecnico Viera parla della gara di Coppa come di una opportunità per far crescere la squadra.
Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:
4-2-3-1: Sommariva; Sabelli, Marcandalli, Otoa, Martin; Thorsby, Stanciu; Cuenca, Messias, Carboni; Ekuban.
3-4-2-1: Perisan; Obaretin, Guarino, Tosto; Ebuehi, Belardinelli, Yepes, Moruzzi; Ilie, Saporiti; Popov.
questo segnale non è un buon segnale zero rispetto x i giornalisti è tifosi non mi piace!
Secondo me, ha pochissimo margine d’azione,il ragazzo..
Se la formazione fosse questa, é un’altra buttata in macchia. Vanno messi sempre 3 centrocampisti con Belardinelli davanti alla difesa
Quando c’è da aggrapparsi a qualcosa di solido, si sceglie sempre il 352
E infatti .
dopo la presa di ‘ulo della scorsa edizione, dove butti fuori fior di squadre e rinunci a giocare la semifinale, mi rende indifferente il passare il turno o meno, quindi dentro chi vi pare.
volevi andare a Roma a fare ridere tutta Europa in 2000 persone? non scherzare, non è roba per noi
a che significa Loris… l’anno scorso mi fece più male snobbare la semifinale rispetto la retrocessione, mi spieghi quando ci capiterà più di fare un semifinale di coppa Italia? perlopiù contro il Bologna, che in campionato non abbiamo mai perso, penso che era il minimo provarci perché penso che sarebbe stato bellissimo vedere la finale a Roma, aver fatto quest’anno la super coppa e poi chissà, forse provarla a vincerla a sto punto
Bravo klen sono d’accordo con te, in 100 anni è capitato una sola volta e abbiamo rinunciato a giocare la semifinale, già !! ma noi si pensava a salvarsi …. Infatti siamo retrocessi e come siamo retrocessi. Che delusione.
Vincevamo meritatamente 1-0 l’ultima volta a Genova, poi ci fu il pastrocchio di Silvestri.
Gasparini
Curto Guarino Obaretin
Ebuhei Bela Yepes Baralla Moru
Busiello Campaniello
chi e baralba
il cugino di barabba
Come chi è Baralla ragazzi? Ma non la seguite la Primavera? È anche nazionale under 19
Spero in un “ solido “ 352 anche se preferirei che provasse anche un 433 o 4231 visto che i giocatori ci sono per farli entrambi
Non c’erano giornalisti allora non è stato fatto la conferenza stampa per partita? e qualcuno vorrebbe la cattedrale da 19.000…
MAREMMA GNA,GNA…
Non sei normale. Te se fossi a cena co una bella f.i.c.a. gli parleresti di stadio.
😂😂😂😂😂
Ma questo Nasti che ha?Non ci sono terzini.Andrebbe sperimentato il 442 o il 4312.La difesa a tre con i difensori che abbiamo mi pare non regga.E poi Belardinelli anche con la Carrarese.Mii sembra il miglior centrocampista che abbiamo.Davanti siamo leggerini e si spera in un gollazzo di Popov.Ma chi visse sperando….Carlo B.