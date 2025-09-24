In campo domani per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Gli azzurri saranno di scena a Marassi contro il Genoa, un Genoa che in serie A ha fatto due punti nelle prime quattro giornate. Vediamo le ultime:

Difficile ipotizzare l’undici azzurro avendo davvero pochissime informazioni a disposizione. La sensazione è che si vada dentro con un 3-4-2-1 con un largo turn over rispetto all’ultima sfida di campionato. Potremmo però anche essere smentiti in buona parte. Già in porta c’è da capire se si vorrà dare un po’ di riposo a Fulignati, con quindi dentro Perisan. La difesa dovrebbe vedere il ritorno di Obaretin con Guarino in mezzo e Tosto a sinistra. Davanti uno tra Popov e Shpendi con Ilie e Saporiti a supporto. Konate è già partito per il mondiale U20. Belardinelli potrebbe tornare in cabina di regia, Ebuehi e Moruzzi a fare le mezzali. A completare il centrocampo dovrebbe essere Yepes.

Gli indisponibili sono : Haas, Degli Innocenti, Pellegri, Nasti, Bianchi, Konatè.

Mister Pagliuca non parlerà alla vigilia di questa sfida. Non ci sono obblighi in questa direzione e non è un silenzio stampa. Rispettiamo quindi la decisione di tecnico e società anche se non ci troviamo in accordo con questa.

Corpose anche la variazioni in casa Genoa che, rispetto all’ultima di campionato, potrebbe cambiare tutti gli effettivi. Il modulo dovrebbe essere un 4-2-3-1 ed Ekuban dovrebbe essere il terminale offensivo. A supporto dell’italo-ghanese dovrebbe andare Cuenca, Messias e Carboni. In porta Sommariva per Leali. L’ex Colombo partirà quindi dalla panchina. In campo l’altro ex, Sabelli. Gli indisponibili sono Onana e Cornet.

Il tecnico Viera parla della gara di Coppa come di una opportunità per far crescere la squadra.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

4-2-3-1: Sommariva; Sabelli, Marcandalli, Otoa, Martin; Thorsby, Stanciu; Cuenca, Messias, Carboni; Ekuban.

3-4-2-1: Perisan; Obaretin, Guarino, Tosto; Ebuehi, Belardinelli, Yepes, Moruzzi; Ilie, Saporiti; Popov.