G E N O A 1 E M P O L I 1

35′ Grassi (E), 81′ Vasquez (G),

A Marassi finisce 1-1 il match contro il Genoa. Vantaggio azzurro con Grassi, pari genoano con Vasquez ma enorme complicità di Silvestri. Inutile dire che c’è molto amaro in bocca per un risultato che ci vede privati di due punti che sarebbe stati nettamente meritati per quanto visto in campo. Un copione che, purtroppo, si è già visto varie volte nel corso di questa stagione. Un risultato non giusto e che non ci può far contenti. Ci sono però tante note positive che, con un campionato ancora lungo, possono e devono far sperare. Gli azzurri sono tornato a fare la loro bella prestazione, si è visto un bel pressing, un discreto sviluppo in verticale e si è tornati a quella solidità difensiva che ha contraddistinto tutta la prima parte di stagione. Nel gol del Genoa, come già scritto, c’è la gigantesca complicità di Silvestri che non tiene un pallone che sembrava addomesticabile e finisce, con questo, in porta. Il Genoa arriva a calciare in porta solo al 76′. Di contro, invece, l’Empoli ha avuto almeno due ghiotte occasioni per arrivare al raddoppio (Esposito che calcia su Vasquez su tutto) e chiudere i conti. Dopo la cinquina presa in faccia dall’Atalanta era importante che ci fosse una reazione totale dal punto di vista del carattere e della mentalità, e se già a Torino in Coppa si erano viste ottime cose, oggi è arrivata la certificazione del fatto che la squadra è viva. Ci sono tutte le carte in regola per prenderci quella salvezza che fino a qualche settimana fa non sembrava essere in discussione ma che oggi è più complessa. Il punto è uno solo, vero (e come già evidenziato c’è rammarico per questo), ma è un passettino che ci avvicina al Parma ed uno in meno rispetto a quella quota 36 che dovrebbe essere garanzia. Bene anche i singoli, si sono viste cose davvero interessanti con anche un Marianucci che, dopo la Juve, fa vedere che ci può stare e che la lezione è servita. Non dimentichiamoci che si continua a giocare molto incerottati, con le tante assenze che ci sono e che si fanno pesare. Il pomeriggio di Marassi è quindi in bilico tra dolce ed amaro, contano però le sensazioni che tornano ad essere positive.

GENOA (4-2-3-1) : Leali; De Winter, Bani (54′ Sabelli), Vasquez, Martin; Masini (67′ Ekuban), Frendrup; Zanoli (51′ Ekhator) Messias (67 Onana), Miretti (51′ Cornet); Pinamonti.

A Disp: Siegrist, Sommariva, Norton-Cuffy, Matturro, Otoa, Malinosvskyi, Cuenca, Badelj, Venturino.

Allenatore: Patrick Vieira

EMPOLI (3-4-2-1) : Silvestri; Goglichidze, Marianucci, Cacace; Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella; Esposito (68′ De Sciglio), Henderson (85′ Konate); Colombo (46′ Kouamè).

A Disp: Seghetti, Vasquez, Brancolini, Sambia, Tosto, Kovalenko, Bacci, Asmussen, Campaniello.

Allenatore: Roberto D’Aversa

ARBITRO: Sig. Massa di Imperia. Assistenti: Mondin/Luciani. VAR: Sozza/Marini.

Ammoniti: 36′ Colombo (E), 44 Zanoli (G), 44′ Maleh (E), 78′ Henderson (E),

LIVE MATCH

95′- Finisce 1-1 a Marassi per Genoa ed Empoli, un pareggio che alla vigilia sarebbe stato da prendere con soddisfazione. Per quanto visto sul rettangolo di gioco la spartizione della posta ci lascia un pizzico di amaro in bocca. La squadra di D’Aversa ha giocato meglio e avrebbe meritato il successo.

95′- La scodella in area Cacace, Massa ravvisa un fallo in attacco di Kouamè.

94′- Vasquez commette fallo su De Sciglio, si dovrebbe andare avanti per altri due minuti.

94′- La punizione susseguente di Martin finisce oltre la linea di fondo.

93′- Espulso il direttore sportivo Gemmi per proteste.

92′- Vasquez guadagna un calcio di punizione oltre la linea mediana del campo.

92′- Grassi obbliga Silvestri ad allontanare con il piede destro.

91′- Maleh ha commesso fallo su Martin, punizione per il Genoa che sarà affidato a Leali.

91′- Sono gli azzurri a fare il forcing in questo finale.

90′- Assegnati quattro minuti di recupero, mentre Goglichidze ed Ekhator rimangono a terra.

88′- Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, Cacace perde il contrasto con Ekuban. Si riparte da un rinvio dal fondo per il Genoa.

88′- Cacace con grande coraggio va a prendersi un corner.

87′- Qualche protesta rossoblù, finisce a terra Onana. Sul proseguo dell’azione De Winter trattiene Kouamè.

86′- Sabelli obbliga Konate al fallo laterale.

85′- Terza sostituzione per D’Aversa; Konate per Henderson.

84′- Nuova punizione dal settore sinistro per l’undici di D’Aversa. Batte Cacace con palla scodellata in area, allontana la difesa del Genoa.

82′- Si procura in calcio di punizione l’Empoli.

81′- Arriva l’incredibile pareggio del Genoa, Silvestri sul destro di contro balzo di Vasquez non trova di meglio che accompagnare la palla in porta

80′- Continua a guadagnare campo la squadra ligure, arriva anche il terzo angolo per i rossoblù.

80′- Cacace concede rimessa laterale al Genoa.

79′- Il sinistro di Martin addomesticato in presa alta da Silvestri.

78′- Henderson finisce nella lista dei cattivi per fallo di mano.

77′- Rimane a terra Martin e Goglichidze. Si riprende con una rimessa laterale in favore degli azzurri, che fanno trascorrere qualche secondo.

76′- Frendrup per Cornet, il quale fa una doppia finta su De Sciglio e Maleh. Il suo sinistro da posizione invitante si alza sopra la traversa.

74′- Leali si fa una passeggiata fuori dall’area, tuttavia anticipa con il fraseggio Kouamè.

73′- Più volte gli azzurri non hanno concretizzato situazioni per raddoppiare in questa ripresa. La speranza è di non mangiarsi le mani per questo a fine partita.

71′- Sinistro di Cacace toccato da un uomo in barriera, sopra la traversa. Angolo per gli azzurri. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina la palla attraversa l’area piccola, nessun calciatore dell’Empoli è riuscito a spingere la palla in porta.

69′- Cross di Henderson allontanato con i pugni da Leali, sul proseguo dell’azione Onana stende Maleh.

68′- Secondo cambio per gli azzurri; De Sciglio per Esposito. Quest’ultimo beccato dal pubblico genoano.

67′- Vieira effettua gli ultimi cambi: Onana e Ekuban per Masini e Messias

65′- Gyasi per Kouamè anticipato da De Winter favorendo l’uscita di Leali.

63′- Sabelli in verticale per Cornet anticipato da Cacace in fallo laterale.

63′- Messias per Cornet che va via a Goglichidze, chiusura fondamentale di Grassi.

61′- Gyasi manda in verticale Maleh, scarico per Esposito chiuso da Vasquez.

59′- Combinazione Henderson-Esposito, il suo sinistro è un rigore in movimento sul quale si è immolato Vasquez.

58′- Vasquez non si intende con Messias. Si riprende da una rimessa dal fondo degli azzurri.

57′- Conquista una rimessa laterale in zona d’attacco il Genoa.

55′- Pinamonti viene travolto da Marianucci.

54′- Terza sostituzione per i rossoblù: Sabelli per Bani.

54′- Genoa momentaneamente in dieci.

53′- Bani si accascia a terra, problemi muscolari per lui.

51′- Primi cambi per Vieira: Ekhator e Corner per Zanoli e Miretti.

50′- Esposito sradica il pallone dai piedi di Frendrup, allarga per Maleh abile e preciso a premiare la corsa di Pezzella, il suo cross basso allontanato da De Winter.

49′-Leali incerto nel disimpegno, non ne approfitta Kouamè.

48′- Maleh – stoicamente in campo – cerca la combinazione per Pezzella che stende Bani.

47′- Zanoli da destra per Pinamonti anticipato di un soffio da Cacace.

46′- Miretti per Messias ma il passaggio dell’ex Juventus è troppo pigro.

46′- Il Genoa muove il primo pallone della ripresa. D’Aversa ha operato il primo cambio; Kouamè per Colombo.

2° Tempo

45′- Si va all’intervallo con gli azzurri in vantaggio sul Genoa a Marassi per 1-0, decide al momento la rete di Grassi. Gara caparbia e attenta finora degli uomini di D’Aversa, c’è da monitorare le condizioni di Maleh non apparso al meglio in questa prima frazione.

45′- Assegnato un minuto di recupero. Conquista il quarto angolo l’Empoli, batte da sinistra Henderson allontana Martin.

44′- C’è un capannello che si crea attorno all’out sinistro del fronte d’attacco azzurro. Ne fanno le spese Zanoli e Maleh.

43′- Gli azzurri guadagnano in calcio di punizione. La scodella in area Cacace, allontana Messias.

43′- Intanto Maleh stoicamente rimane in campo nonostante il dolore. La sua sostituzione nell’intervallo appare scontata.

42′- Sugli sviluppi del secondo corner per gli azzurri, Maleh cerca il cambio di gioco di Esposito il quale prova ad innescare Gyasi, anticipato.

41′- Henderson commette fallo su Miretti. Sugli sviluppi della punizione di Martin, palla che attraversa l’area obbligando Goglichidze al corner.

39′- Prova a reagire la squadra di Vieira ma gli azzurri oggi sono molto concentrati.

37′- Punizione con palla scodellata nel cuore dell’area, Silvestri allontana con i pugni.

36′- Ammonito Colombo per fallo su Messias.

35′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL Grassi la sblocca, raccogliendo la deviazione della difesa rossoblù sugli sviluppi del terzo angolo, il piatto destro del numero 5 azzurro è imparabile

34′- Pezzella sfonda sulla sinistra, il suo cross basso viene respinto dalla difesa genoana.

33′- Maleh non si intende con Cacace con palla oltre la linea laterale. Se ne incarica De Winter nella metà campo rossoblù.

32′- Errato il passaggio in verticale di Masini che intendeva servire Zanoli.

30′- Non si intendono Colombo e Gyasi, rimessa laterale per il Genoa.

29′- Masini concede il secondo angolo per agli azzurri. Batte Henderson con palla verso il centro della porta, allontana con un pizzico di affanno De Winter.

28′- Colombo premia la corsa di Pezzella sulla sinistra, Zanoli chiude in scivolata.

27′- Apertura di Pinamonti troppo profonda per Zanoli. Rimessa laterale in favore degli azzurri.

26′- Masini finisce a terra dopo un contrasto con Henderson.

25′- Colombo addomestica per Esposito, il quale prova a far proseguire Gyasi, anticipato dalla retroguardia rossoblù.

23′- Pinamonti rimane a terra, in seguito ad un contrasto con Marianucci.

22′- Si combatte in tutte le zone del campo, rimessa laterale in zona d’attacco per i liguri.

20′- Fischiato un fallo in attacco a Pinamonti mentre Maleh fa il suo ritorno in campo.

19′- Attenzione! Maleh rimane a terra, non c’è stato nessun contatto tra il marocchino e gli avversari. Azzurri momentaneamente in dieci.

18′- Zanoli la mette sul secondo palo, Gyasi concede il primo giro dalla bandierina al “Grifone”.

17′- Prova ad alzare il ritmo la squadra di Vieira, una volta superata la prima pressione azzurra.

15′- Pezzella spinge a sinistra sul filo del fuorigioco, il suo cross basso taglia fuori Colombo. Sul palo opposto di avventa Gyasi che non inquadra la porta.

14′- Henderson stende Messias, punizione in favore dei rossoblù.

13′- Sull’altra sponda Vasquez procura il primo angolo per gli azzurri.

12′- Grande chiusura in scivolata di Marianucci su Zanoli.

11′- Cacace in verticale per Maleh colpito dal passaggio del compagno.

10′- Pezzella scivola al momento di calciare, rimessa laterale in favore del Genoa.

8′- Avvio di partita piuttosto convincente degli azzurri.

6′- Messias ha spazio centralmente, chiuso molto bene dagli azzurri che non gli concedono il sinistro.

5′- Il destro di Henderson sul quale si è immolato Frendrup.

4′- Cacace in anticipo su Zanoli, sul proseguo dell’azione Masini frana addosso a Colombo. Punizione dal vertice sinistro dell’area per l’Empoli.

3′- Sinistro di Messias in precarie condizione di equilibrio, respinge Marianucci.

2′- Pressione alta degli uomini di D’Aversa, Colombo va a ringhiare su Leali.

1′- Gli azzurri in completo bianco giocano il primo pallone. Il Genoa in un “Marassi” molto caldo gioca il primo pallone della partita.

0′ – Scelto Cacace in difesa con Marianucci che torna titolare. Rispetto alle previsioni di ieri si va avanti con Colombo e Kouamè a partire dalla panchina.

1° Tempo