Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti con un beffardo pareggio dalla gara giocata Marassi contro il Genoa:

SILVESTRI: 4 Purtroppo ha una responsabilità immensa sul pareggio del Genoa che costa due preziosi punti all’Empoli. Errore imbarazzante quello dell’ex Udinese. Per il resto non è quasi mai chiamato in causa.

GOGLICHIDZE: 6 Si torna a vedere una prestazione sufficiente del georgiano. In qualche occasione si fa superare troppo facilmente, ma tutto sommato compie una prestazione sufficiente.

MARIANUCCI: 7 Non sbaglia un intervento e porta all’esaurimento nervoso Pinamonti per la marcatura asfissiante. Le ingenuità viste con il Milan sono servite per crescere ed oggi non ha fatto minimamente rimpiangere l’assenza di Ismajli.

CACACE: 6,5 Non rischia nulla da terzo di difesa dove spesso ha avuto qualche difficoltà. Va ad un passo dal gol con una punizione ben calciata che esce di un soffio.

GYASI: 6 Svolge bene le due fasi, soprattutto in copertura si fa sempre valere. Interessanti alcuni appoggi in fase di sviluppo ma che errore sotto porta sullo 0-0.

GRASSI: 7 Ottima partita e grande cazzimma. Segna un gol con un bel tiro preciso, un gol che gli mancava dal 2019. Bravissimo nel dare equilibrio a tutta la squadra.

HENDERSON: 6 Gara di grande sacrificio ma con qualche errore di troppo, soprattutto nel palleggio. Masini prova a complicargli la vita ma lo tiene bene.

KONATE: S.V.

PEZZELLA: 6,5 Tutte le occasioni più pericolose nascono dal suo mancino, gol compreso dove disegna il cross che Leali smanaccia. Al 16′ mette un pallone perfetto rasoterra per Gyasi che spreca negandogli l’assist vincente.

DE SCIGLIO: S.V.

ESPOSITO: 6 Si muove tanto lungo la trequarti offensiva, da trequartista a seconda punta per chi come lui conosce bene il Marassi. Ha una buona palla per chiudere la gara nel secondo tempo ma si fa murare da Vasquez.

MALEH: 6,5 Tanta corsa, tanta generosità ma anche qualità in tante giocate. Da evidenziare che gioca stringendo i denti per un problema alla caviglia che si trascina dal ventesimo minuto.

COLOMBO: 5,5 Qualche appoggio fatto bene e qualcun altro meno, per il resto si vede poco. Prende un cartellino giallo ingenuo

KOUAME’: 5,5 Non migliora la prestazione di chi va a sostituire. Troppi palloni mal gestiti.

MISTER D’AVERSA: 6,5 Se non fosse stato per l’errore di Silvestri, molto, molto probabilmente, oggi si sarebbe raccontato di un successo. Quel che conta è che la squadra abbia dato – dopo averli già visti in coppa – dei segnali incoraggianti dal punto di vista prestazionale. Si è tornati a vedere una difesa molto attenta ed ermetica. Si continua purtroppo ad essere poco cinici sotto porta, sapendo che in serie A di occasione non ne arrivano a decine. Empoli ancora in emergenza, oggi cambia solo tre elementi. L’allenatore azzurro continua ad essere un valore, anche se qualcuno…