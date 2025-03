Il capitano azzurro Alberto Grassi ha parlato in conferenza stampa al termine della gara con il Genoa terminata 1-1.

Come avete subito il contraccolpo?

“Siamo andati in vantaggio e secondo me abbiamo fatto una grandissima partita. Purtroppo abbiamo subito gol alla fine ma abbiamo fiducia”.

C’è consapevolezza ora di avere tante chance?

“Secondo me non eravamo dei fenomeni prima e degli scarsi ora. I risultati ti portano positività”.

L’errore è dire che l’Empoli non ha vinto per colpa di Silvestri. Come fate ad andare avanti con la positività?

“Dal gruppo. Chi viene a vederci in settimana fare allenamento è uno spettacolo. Non c’è nessuno che va a due all’ora. Ci sono giovani interessanti e c’è un gruppo dove è impossibile non avere entusiasmo”.

Spesso si vede al doppio impegno settimana che ha un fastidio. Invece a voi ha dato entusiasmo.

“Sì ci ha dato entusiasmo, abbiamo giocato con la Juventus con tanti giovani e quando fai risultati positivi ti viene sempre più entusiasmo che è quello che conta”.