Queste le parole del tecnico azzurro al termine della gara pareggiata 1-1 con il Genoa a Marassi. Da domani alle 12 verrà rilasciato il video della conferenza.

Come giudichi questo pareggio?

“Non abbiamo vinto la partita senza subire un tiro in porta. I ragazzi hanno fatto una grandissima prestazione, sul campo avrebbero nettamente meritato la vittoria. L’episodio poi cambia la gara perché non l’abbiamo chiusa. Siamo venuti a fare una partita importante contro una squadra in un momento grazia e che anche a San Siro ha chiuso l’Inter nella propria metà campo”.

La vittoria di Torino ha scacciato un po’ di paura?

“Questo termine non deve esistere nel calcio perché nella vita bisogna avere paura di altro e non giocare a calcio. Il passaggio del turno contro la Juve è una benzina importante. E’ chiaro che in questo momento, dove abbiamo tantissime assenze, hanno sempre fatto la prestazione. Oggi avvero sei giocatori della Primavera. Detto questo i ragazzi stanno esprimendo un buon calcio, lanciando i giovani ma quello che conta è il risultato finale che non dipende da cosa fanno gli altri. Questo è uno stadio che conosco bene, capace di spingere, un’altra squadra l’avrebbe persa”.

L’espulsione di Gemmi?

“L’arbitro ha arbitrato benissimo, chiaro che ci sono delle tensioni della partita. C’era, dal mio punto di vista, un fallo di mano ma ci mancherebbe altro”.

Come stanno Maleh e Colombo?

“Maleh ha fatto una grandissima partita nonostante il giallo nel primo tempo. Ha preso una botta al ginocchio ma ha garantito un’ottima prestazione. Colombo ha influito molto il fatto che ha preso un giallo e lui lo sa. Nel momento che si vinceva 1-0 l’unica cosa che non volevo è che si rimanesse in dieci e il cambio è stato fatto solo perché non volevo restare in dieci”.

C’è rammarico per non averla chiusa?

“Anche con la Juve siamo andati ai calci di rigore ma avremmo meritato un risultato pieno. E’ una squadra giovane e quando dimostri superiorità rispetto all’avversario devi concretizzare”.

Queste due partite possono dare più convinzione per il prosieguo della stagione?

“Me lo auguro. E’ un’iniezione di fiducia arrivare in semifinale di Coppa Italia eliminando la Juventus, è una spinta importante. I ragazzi oggi hanno fatto una partita completa, mi auguro che questo doppio impegno ci possa dare più fiducia come stanno facendo perché i ragazzi dimostrano convinzione nell’obiettivo”.