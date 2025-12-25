Il difensore azzurro Gabriele Guarino ha rilasciato alcune parole alla trasmissione “Espresso Cadetto”.

DIONISI

“Mi trovo benissimo con Dionisi, ci ha trasmesso tranquillità. È un allenatore preparato, lo dice il suo curriculum del resto. Ci stimola sempre positivamente. Lo seguiamo molto, speriamo di toglierci tante soddisfazioni insieme”.

RAPPORTO CON l’EMPOLI

“Empoli è la mia seconda casa, a 14 anni non è facile lasciare gli amici e la famiglia per andare dall’altra parte dell’Italia e vivere lì. Empoli è come una grande famiglia, ti permette di esprimerti al massimo senza pressioni. Poi, quando pensano che sei pronto, ti fanno fare il salto”.

BARI

“Bari nel mio destino? Possiamo dire così, in due anni su due gli ho fatto gol. Poi non ho esultato, per rispetto della squadra. Piazza e club a cui sono molto legato, ci ho giocato da piccolo, era la squadra che tifavo da bambino e andavo sempre allo stadio a vedere tutte le partite, ricordo che facevo il raccattapalle”.

CARRARESE

“Anno alla Carrarese? Carrara è un pezzo indelebile per me, mi sono trovato bene fin da subito. Gruppo favoloso, ci siamo salvati in anticipo grazie al gruppo che avevamo. Mi sono trovato benissimo con la città e con la gente, ovviamente poi anche con Calabro. Mi ha trasmesso la cultura del lavoro e mi ha sempre spronato a restare sul pezzo. Mi ha sempre dato fiducia, dicendomi che puntava su di me anche quando magari giocavo un po’ meno. Non ho mai mollato e alla fine siamo riusciti a toglierci soddisfazioni, di Carrara conservo davvero un bel ricordo”.