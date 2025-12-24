La Lega di serie B ha diramato la definizione delle partite dalla 22a alla 29 giornata. Andiamo a vedere quando saranno con esattezza gli impegni degli azzurri. La 22a giornata ci vedrà impegnati in casa contro il Modena e la gara si giocherà sabato 31 gennaio alle ore 15:00. La 23a giornata ci vedrà invece andare a Palermo ed il match si disputerà sabato 7 febbraio alle ore 17:15.
Per quanto riguarda la giornata numero 24 si registra un turno infrasettimanale, e l’Empoli sarà di scena mercoledi 11 febbraio alle ore 20:00, al Castellani contro la Juve Stabia. La 25a giornata sarà ancora dentro le nostra mura, domenica 15 febbraio alle ore 17:15 arriva la Reggiana. La partita inserita nella 26a giornata vedrà l’Empoli andare a far visita al Frosinone e questo succederà venerdi 20 febbraio alle ore 20:30. Si torna in casa per la 27a e si gioca contro il Cesena sabato 28 febbraio alle ore 15:00. Altro turno infrasettimanale per la 28a che giocheremo mercoledi 4 marzo alle 20:00 a Bari. Si chiude questo lotto di gare con il 29° turno, Empoli in trasferta a Catanzaro domenica 8 marzo alle ore 15.
Vediamo il ripilogo completo:
22ª GIORNATA
Bari – Palermo: venerdì 30 gennaio 2026, ore 20.30
Avellino – Cesena: sabato 31 Gennaio 2026, ore 15.00
Empoli – Modena: sabato 31 Gennaio 2026, ore 15.00
Südtirol – Catanzaro: sabato 31Gennaio 2026, ore 15.00
Venezia – Carrarese: sabato 31 Gennaio 2026, ore 15.00
Virtus Entella – Frosinone: sabato 31 Gennaio 2026, ore 15.00
Pescara – Mantova: sabato 31 Gennaio 2026, ore 17.15
Sampdoria– Spezia: sabato 31 Gennaio 2026, ore 19.30
Reggiana – Juve Stabia: domenica 1° febbraio 2026, ore 15.00
Padova – Monza: domenica 1° febbraio 2026, ore 17.15
23ª GIORNATA
Cesena – Pescara: venerdì 6 Febbraio 2026, ore 20.30
Carrarese – Südtirol: sabato 7 Febbraio 2026, ore 15.00
Catanzaro – Reggiana: sabato 7 Febbraio 2026, ore 15.00
Frosinone – Venezia: sabato 7 Febbraio 2026, ore 15.00
Juve Stabia – Padova: sabato 7 Febbraio 2026, ore 15.00
Mantova – Bari: sabato 7 Febbraio 2026, ore 15.00
Modena – Sampdoria: sabato 7 Febbraio 2026, ore 15.00
Palermo – Empoli: sabato 7 Febbraio 2026, ore 17.15
Spezia – Virtus Entella: sabato 7 Febbraio 2026, ore 19.30
Monza – Avellino: domenica 8 Febbraio 2026, ore 15.00
24ª GIORNATA
Sampdoria – Palermo: martedì 10 Febbraio 2026, ore 19.00
Padova – Carrarese: martedì 10 Febbraio 2026, ore 20.00
Pescara – Catanzaro: martedì 10 Febbraio 2026, ore 20.00
Reggiana – Mantova: martedì 10 Febbraio 2026, ore 20.00
Venezia – Modena: martedì 10 Febbraio 2026, ore 20.00
Virtus Entella – Cesena: martedì 10 Febbraio 2026, ore 20.00
Sudtirol – Monza: mercoledì 11 Febbraio 2026, ore 19.00
Avellino – Frosinone: mercoledì 11 Febbraio 2026, ore 20.00
Bari – Spezia: mercoledì 11 Febbraio 2026, ore 20.00
Empoli – Juve Stabia: mercoledì 11 Febbraio 2026, ore 20.00
25ª GIORNATA
Modena – Carrarese: sabato 14 Febbraio 2026, ore 15.00
Palermo – Virtus Entella: sabato 14 Febbraio 2026, ore 15.00
Sampdoria – Padova: sabato 14 Febbraio 2026, ore 15.00
Catanzaro – Mantova: sabato 14 Febbraio 2026, ore 17.15
Cesena – Venezia: sabato 14 Febbraio 2026, ore 19.30
Bari – Südtirol: domenica 15 Febbraio 2026, ore 15.00
Monza – Juve Stabia: domenica 15 Febbraio 2026, ore 15.00
Spezia – Frosinone: domenica 15 Febbraio 2026, ore 15.00
Empoli – Reggiana: domenica 15 Febbraio 2026, ore 17.15
Avellino – Pescara: domenica 15 Febbraio 2026, ore 19.30
26ª GIORNATA
Frosinone – Empoli: venerdì 20 Febbraio 2026, ore 20.30
Mantova – Sampdoria: sabato 21 Febbraio 2026, ore 15.00
Padova – Bari: sabato 21 Febbraio 2026, ore 15.00
Palermo – Südtirol: sabato 21 Febbraio 2026, ore 15.00
Venezia – Pescara: sabato 21 Febbraio 2026, ore 15.00
Virtus Entella – Catanzaro: sabato 21 Febbraio 2026, ore 15.00
Cesena – Spezia: sabato 21 Febbraio 2026, ore 17.15
Carrarese – Monza: sabato 21 Febbraio 2026, ore 19.30
Juve Stabia – Modena: domenica 22 Febbraio 2026, ore 15.00
Reggiana – Avellino: domenica 22 Febbraio 2026, ore 17.15
27ª GIORNATA
Monza – Virtus Entella: venerdì 27 Febbraio 2026, ore 19.00 *
Sampdoria – Bari: venerdì 27 Febbraio 2026, ore 21.00
Empoli – Cesena: sabato 28 Febbraio 2026, ore 15.00
Modena – Padova: sabato 28 Febbraio 2026, ore 15.00
Südtirol – Venezia: sabato 28 Febbraio 2026, ore 15.00
Spezia – Reggiana: sabato 28 Febbraio 2026, ore 17.15
Avellino – Juve Stabia: sabato 28 Febbraio 2026, ore 19.30
Catanzaro – Frosinone: domenica 1° marzo 2026, ore 15.00
Pescara – Palermo: domenica 1° marzo 2026, ore 15.00
Mantova – Carrarese: domenica 1° marzo 2026, ore 17.15
* Anticipo disposto per evitare la concomitanza con altro evento sportivo programmato presso il medesimo impianto
28ª GIORNATA
Padova – Spezia: martedì 3 marzo 2026, ore 19.00
Cesena – Monza: martedì 3 marzo 2026, ore 20.00
Reggiana – Südtirol: martedì 3 marzo 2026, ore 20.00
Venezia – Avellino: martedì 3 marzo 2026, ore 20.00
Virtus Entella – Modena: martedì 3 marzo 2026, ore 20.00
Carrarese – Catanzaro: mercoledì 4 marzo 2026, ore 19.00
Bari – Empoli: mercoledì 4 marzo 2026, ore 20.00
Frosinone – Pescara: mercoledì 4 marzo 2026, ore 20.00
Juve Stabia – Sampdoria: mercoledì 4 marzo 2026, ore 20.00
Palermo – Mantova: mercoledì 4 marzo 2026, ore 20.00
29ª GIORNATA
Avellino – Padova: sabato 7 marzo 2026, ore 15.00
Spezia – Monza: sabato 7 marzo 2026, ore 15.00
Südtirol – Virtus Entella: sabato 7 marzo 2026, ore 15.00
Venezia – Reggiana: sabato 7 marzo 2026, ore 17.15
Modena – Cesena: sabato 7 marzo 2026, ore 19.30
Catanzaro – Empoli: domenica 8 marzo 2026, ore 15.00
Frosinone – Sampdoria: domenica 8 marzo 2026, ore 15.00
Mantova – Juve Stabia: domenica 8 marzo 2026, ore 15.00
Carrarese – Palermo: domenica 8 marzo 2026, ore 17.15
Pescara – Bari: domenica 8 marzo 2026, ore 19.30
cis saro’ col modena e con il catanzaro!
ma vai a vedere il wisla almeno ti diverti. almeno sugli spalti
il wisla cracovia ha una tifoseria troppo di destra e cmq da anni sono pure loro caduti in disgrazia, giocano la serie B polacca, un campionato paragonabile alla c2 italiana…piuttosto a volte vo a vedere il cracovia, la squadra che fu della comunita’ ebraica di kazimierz. la piu’ antica squadra di polonia, insieme al pogon leopoli, che ora non esiste piu’ a leopoli ma dopo la guerra il marchio e il titolo sportivo furono rifondati a stettino!
Empoli Juve Stabia e Empoli Reggiana in fila in casa saranno molto importanti per difendere l’ottavo posto