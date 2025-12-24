La Lega di serie B ha diramato la definizione delle partite dalla 22a alla 29 giornata. Andiamo a vedere quando saranno con esattezza gli impegni degli azzurri. La 22a giornata ci vedrà impegnati in casa contro il Modena e la gara si giocherà sabato 31 gennaio alle ore 15:00. La 23a giornata ci vedrà invece andare a Palermo ed il match si disputerà sabato 7 febbraio alle ore 17:15.

Per quanto riguarda la giornata numero 24 si registra un turno infrasettimanale, e l’Empoli sarà di scena mercoledi 11 febbraio alle ore 20:00, al Castellani contro la Juve Stabia. La 25a giornata sarà ancora dentro le nostra mura, domenica 15 febbraio alle ore 17:15 arriva la Reggiana. La partita inserita nella 26a giornata vedrà l’Empoli andare a far visita al Frosinone e questo succederà venerdi 20 febbraio alle ore 20:30. Si torna in casa per la 27a e si gioca contro il Cesena sabato 28 febbraio alle ore 15:00. Altro turno infrasettimanale per la 28a che giocheremo mercoledi 4 marzo alle 20:00 a Bari. Si chiude questo lotto di gare con il 29° turno, Empoli in trasferta a Catanzaro domenica 8 marzo alle ore 15.

Vediamo il ripilogo completo:

22ª GIORNATA

Bari – Palermo: venerdì 30 gennaio 2026, ore 20.30

Avellino – Cesena: sabato 31 Gennaio 2026, ore 15.00

Empoli – Modena: sabato 31 Gennaio 2026, ore 15.00

Südtirol – Catanzaro: sabato 31Gennaio 2026, ore 15.00

Venezia – Carrarese: sabato 31 Gennaio 2026, ore 15.00

Virtus Entella – Frosinone: sabato 31 Gennaio 2026, ore 15.00

Pescara – Mantova: sabato 31 Gennaio 2026, ore 17.15

Sampdoria– Spezia: sabato 31 Gennaio 2026, ore 19.30

Reggiana – Juve Stabia: domenica 1° febbraio 2026, ore 15.00

Padova – Monza: domenica 1° febbraio 2026, ore 17.15

23ª GIORNATA

Cesena – Pescara: venerdì 6 Febbraio 2026, ore 20.30

Carrarese – Südtirol: sabato 7 Febbraio 2026, ore 15.00

Catanzaro – Reggiana: sabato 7 Febbraio 2026, ore 15.00

Frosinone – Venezia: sabato 7 Febbraio 2026, ore 15.00

Juve Stabia – Padova: sabato 7 Febbraio 2026, ore 15.00

Mantova – Bari: sabato 7 Febbraio 2026, ore 15.00

Modena – Sampdoria: sabato 7 Febbraio 2026, ore 15.00

Palermo – Empoli: sabato 7 Febbraio 2026, ore 17.15

Spezia – Virtus Entella: sabato 7 Febbraio 2026, ore 19.30

Monza – Avellino: domenica 8 Febbraio 2026, ore 15.00

24ª GIORNATA

Sampdoria – Palermo: martedì 10 Febbraio 2026, ore 19.00

Padova – Carrarese: martedì 10 Febbraio 2026, ore 20.00

Pescara – Catanzaro: martedì 10 Febbraio 2026, ore 20.00

Reggiana – Mantova: martedì 10 Febbraio 2026, ore 20.00

Venezia – Modena: martedì 10 Febbraio 2026, ore 20.00

Virtus Entella – Cesena: martedì 10 Febbraio 2026, ore 20.00

Sudtirol – Monza: mercoledì 11 Febbraio 2026, ore 19.00

Avellino – Frosinone: mercoledì 11 Febbraio 2026, ore 20.00

Bari – Spezia: mercoledì 11 Febbraio 2026, ore 20.00

Empoli – Juve Stabia: mercoledì 11 Febbraio 2026, ore 20.00

25ª GIORNATA

Modena – Carrarese: sabato 14 Febbraio 2026, ore 15.00

Palermo – Virtus Entella: sabato 14 Febbraio 2026, ore 15.00

Sampdoria – Padova: sabato 14 Febbraio 2026, ore 15.00

Catanzaro – Mantova: sabato 14 Febbraio 2026, ore 17.15

Cesena – Venezia: sabato 14 Febbraio 2026, ore 19.30

Bari – Südtirol: domenica 15 Febbraio 2026, ore 15.00

Monza – Juve Stabia: domenica 15 Febbraio 2026, ore 15.00

Spezia – Frosinone: domenica 15 Febbraio 2026, ore 15.00

Empoli – Reggiana: domenica 15 Febbraio 2026, ore 17.15

Avellino – Pescara: domenica 15 Febbraio 2026, ore 19.30

26ª GIORNATA

Frosinone – Empoli: venerdì 20 Febbraio 2026, ore 20.30

Mantova – Sampdoria: sabato 21 Febbraio 2026, ore 15.00

Padova – Bari: sabato 21 Febbraio 2026, ore 15.00

Palermo – Südtirol: sabato 21 Febbraio 2026, ore 15.00

Venezia – Pescara: sabato 21 Febbraio 2026, ore 15.00

Virtus Entella – Catanzaro: sabato 21 Febbraio 2026, ore 15.00

Cesena – Spezia: sabato 21 Febbraio 2026, ore 17.15

Carrarese – Monza: sabato 21 Febbraio 2026, ore 19.30

Juve Stabia – Modena: domenica 22 Febbraio 2026, ore 15.00

Reggiana – Avellino: domenica 22 Febbraio 2026, ore 17.15

27ª GIORNATA

Monza – Virtus Entella: venerdì 27 Febbraio 2026, ore 19.00 *

Sampdoria – Bari: venerdì 27 Febbraio 2026, ore 21.00

Empoli – Cesena: sabato 28 Febbraio 2026, ore 15.00

Modena – Padova: sabato 28 Febbraio 2026, ore 15.00

Südtirol – Venezia: sabato 28 Febbraio 2026, ore 15.00

Spezia – Reggiana: sabato 28 Febbraio 2026, ore 17.15

Avellino – Juve Stabia: sabato 28 Febbraio 2026, ore 19.30

Catanzaro – Frosinone: domenica 1° marzo 2026, ore 15.00

Pescara – Palermo: domenica 1° marzo 2026, ore 15.00

Mantova – Carrarese: domenica 1° marzo 2026, ore 17.15

* Anticipo disposto per evitare la concomitanza con altro evento sportivo programmato presso il medesimo impianto

28ª GIORNATA

Padova – Spezia: martedì 3 marzo 2026, ore 19.00

Cesena – Monza: martedì 3 marzo 2026, ore 20.00

Reggiana – Südtirol: martedì 3 marzo 2026, ore 20.00

Venezia – Avellino: martedì 3 marzo 2026, ore 20.00

Virtus Entella – Modena: martedì 3 marzo 2026, ore 20.00

Carrarese – Catanzaro: mercoledì 4 marzo 2026, ore 19.00

Bari – Empoli: mercoledì 4 marzo 2026, ore 20.00

Frosinone – Pescara: mercoledì 4 marzo 2026, ore 20.00

Juve Stabia – Sampdoria: mercoledì 4 marzo 2026, ore 20.00

Palermo – Mantova: mercoledì 4 marzo 2026, ore 20.00

29ª GIORNATA

Avellino – Padova: sabato 7 marzo 2026, ore 15.00

Spezia – Monza: sabato 7 marzo 2026, ore 15.00

Südtirol – Virtus Entella: sabato 7 marzo 2026, ore 15.00

Venezia – Reggiana: sabato 7 marzo 2026, ore 17.15

Modena – Cesena: sabato 7 marzo 2026, ore 19.30

Catanzaro – Empoli: domenica 8 marzo 2026, ore 15.00

Frosinone – Sampdoria: domenica 8 marzo 2026, ore 15.00

Mantova – Juve Stabia: domenica 8 marzo 2026, ore 15.00

Carrarese – Palermo: domenica 8 marzo 2026, ore 17.15

Pescara – Bari: domenica 8 marzo 2026, ore 19.30