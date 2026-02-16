Era stato accostato allo Spezia poche settimane dopo l’esonero, ma la situazione non si concretizzò. All’inizio di gennaio il suo nome era stato vicino anche alla Salernitana, ma pure in quel caso non se n’è fatto di niente. Adesso, però, lo scenario sembra decisamente diverso e molto più concreto. Guido Pagliuca, allenatore che ha battezzato la stagione sportiva in corso dell’Empoli, potrebbe presto sedersi su una nuova panchina. Come noto, il regolamento della Serie B consente agli allenatori esonerati prima del 10 dicembre di poter guidare una seconda squadra nella stessa stagione, e Pagliuca rientra pienamente in questa casistica.

Nello specifico, come riportato anche dagli attenti colleghi di Sky Sport, l’Avellino sembrerebbe davvero vicino a nominare Pagliuca come nuovo allenatore. In Irpinia, nelle ultime ore, il nome dell’ex tecnico di Juve Stabia ed Empoli è diventato sempre più caldo, tanto che anche i nostri telefoni hanno iniziato a squillare con insistenza per raccogliere informazioni su di lui e per capire meglio perché l’esperienza in azzurro non abbia preso la piega sperata. Va ricordato che Pagliuca è ancora sotto contratto con il club di Monteboro. Le prossime ore dovrebbero essere decisive: la sensazione è che si possa davvero arrivare alla fumata bianca, con Pagliuca pronto a ripartire da Avellino e ad aprire un nuovo capitolo della sua carriera, tornando cosi anche da avversario al Castellani