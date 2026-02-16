Articolo precedenteSerie B 2025/26; Risultati e classifica dopo la 25a giornata
8 Commenti

  2. ….. e poi se penso che la Reggiana è una squadra di “scappati di casa” …..e non siano nemmeno riusciti a vincere….. a che livello siamo noi? Imbarazzante…. quanto ancora ci dovranno propinare i vari Nasti, Ilie, Guarino, Yepes…. Candela…. siamo andati a prendere panchinari di chi sta peggio di noi in classifica…. ma com’erano questi giocatori?

  5. Nasti va bene per giocare palla a terra, veloce, in contropiede, negli spazi. Non per scardinare difese arroccate. Lì servirebbero Fila e Popov.

