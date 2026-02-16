Associazione Pianetaempoli.it C.F. 91035470482 - P.Iva 06096170482 Testata giornalistica, regolarmente iscritta presso il Tribunale di Firenze Num. Reg. 5889/12 - Iscrizione nel Registro degli Operatori di Comunicazione numero 30025.
Direttore responsabile: Fabrizio Fioravanti CONTATTI
…il loro portiere non ha neanche sudato ne si e’ sporcato….
ringraziamo Sphendi
….. e poi se penso che la Reggiana è una squadra di “scappati di casa” …..e non siano nemmeno riusciti a vincere….. a che livello siamo noi? Imbarazzante…. quanto ancora ci dovranno propinare i vari Nasti, Ilie, Guarino, Yepes…. Candela…. siamo andati a prendere panchinari di chi sta peggio di noi in classifica…. ma com’erano questi giocatori?
Elia settimo assist vincente
dopo che ne ha buttati dentro 100 senza esito in un tempo….. mah
manca chi tira in porta. io ero uno che voleva Popov da subito. ieri lo spazio l’ha avuto ma non ha fatto un tubo. allora?
Dimmi cosa ha fatto Nasti nelle ultime 5 partite da titolare?
Nasti va bene per giocare palla a terra, veloce, in contropiede, negli spazi. Non per scardinare difese arroccate. Lì servirebbero Fila e Popov.
Ditemi se e normale la maratona inferiore mezza vuota mai vista così vuota neache in serie C…