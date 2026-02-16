Si è giocato il 25° turno di Serie B che ha visto la netta vittoria della capolista Venezia sul difficile campo di Cesena. Vince ancora il Frosinone che sbanca Spezia con i tifosi di casa che a fine gara hanno contestato società e allenatore. Il Frosinone resta secondo a un punto dal Venezia. Vincono anche Monza, al terzo posto a un solo punto dal Frosinone, in rimonta con la Juve Stabia e Palermo che travolge di reti l’Entella. Prosegue la rimonta della Sampdoria che vince di misura sul Padova portandosi a metà classifica mentre nella lotta salvezza ancora una sconfitta per il Bari che perde in casa con il Sudtirol. Finisce in parità al Castellani tra Empoli e Reggiana mentre nel posticipo colpaccio del Pescara che vince a Avellino con un gol nel finale dell’ex azzurro Brugman.
Questi i risultati e la classifica:
SAMPDORIA-PADOVA 1-0
PALERMO-V.ENTELLA 3-0
MODENA-CARRARESE 2-0
CATANZARO-MANTOVA 2-0
CESENA-VENEZIA 0-4
SPEZIA-FROSINONE 0-2
MONZA-JUVE STABIA 2-1
BARI-SUDTIROL 1-2
EMPOLI-REGGIANA 1-1
AVELLINO-PESCARA 0-1
…ma guardate il SudTirol dell ‘ANTICALCIO’ …Castori
In serie B paga (almeno per salvarsi) fare il catenacio con chi lo sà fare stile Sud Tirol o Reggiana di ieri.
Io ho un’idea ed è che nei mesi di settembre ottobre scorsi abbiamo ottenuto come punti più di quanto meritavamo con alcuni pareggi casalinghi stiracchiati nei quali le squadre avversarie meritavano più di noi, non abbiamo seminato bene ed in questa fase del campionato (non essendo cresciuti nel rendimento dei singoli e nè nel gioco di squadra) stiamo pagando nella fortuna il “debito” che avevamo allora.
Ed ora è dura, ma non durissima come potrebbe sembrare.
hai piu’ punti di quelli che ti meriti ,
se non avevi trovato il JOLLY POPOV eravamo al massimo con l Entella oggi
Se il mio nonno aveva le ruote era un carretto …. se se se …..
se …se …se …sei vicino ai play out…ormai
…si e a porco pigro non cadde mezza pera.
Comunque con un punto abbiamo riscavalcato 3 squadre: Padova Sampdoria e Avellino. S’era quattordicesimi e ora undicesimi.
Dippe credo che i punti totali siano quelli meritati dopo 25 giornate ed il discorso Popov ha poco senso farlo perchè era aggregato alla prima squadra proprio perchè Pellegri non era disponibile e Nasti lo stesso nelle prime 3 giornate, fossero stati sani lo avrebbero mandato in prestito quasi sicuramente, ma con Pellegri sano e Nasti magari li facevano loro quei 5 goal, non si può ragionare nel tuo modo perchè non ne usciremmo più.
Sergio la posizione in classifica (undicesimi piuttosto che quattordicesimi) non conta nulla, contano i punti di distacco dalla terz’ultima (aumentato di 1 punto) e dalla quint’ultima (rimasto invariato ma peggiorato con la Reggiana perchè nella classifica avulsa con loro saremmo dietro).
La partita con la Juve Stabia ha sancito in modo definitivo il discorso Playoff, la partita di ieri ha sancito che siamo con due piedi in lotta per non retrocedere.
In b non esiste più la classifica avulsa . Conta la differenza reti.