Si è giocato il 25° turno di Serie B che ha visto la netta vittoria della capolista Venezia sul difficile campo di Cesena. Vince ancora il Frosinone che sbanca Spezia con i tifosi di casa che a fine gara hanno contestato società e allenatore. Il Frosinone resta secondo a un punto dal Venezia. Vincono anche Monza, al terzo posto a un solo punto dal Frosinone, in rimonta con la Juve Stabia e Palermo che travolge di reti l’Entella. Prosegue la rimonta della Sampdoria che vince di misura sul Padova portandosi a metà classifica mentre nella lotta salvezza ancora una sconfitta per il Bari che perde in casa con il Sudtirol. Finisce in parità al Castellani tra Empoli e Reggiana mentre nel posticipo colpaccio del Pescara che vince a Avellino con un gol nel finale dell’ex azzurro Brugman.

Questi i risultati e la classifica:

SAMPDORIA-PADOVA 1-0

PALERMO-V.ENTELLA 3-0

MODENA-CARRARESE 2-0

CATANZARO-MANTOVA 2-0

CESENA-VENEZIA 0-4

SPEZIA-FROSINONE 0-2

MONZA-JUVE STABIA 2-1

BARI-SUDTIROL 1-2

EMPOLI-REGGIANA 1-1

AVELLINO-PESCARA 0-1