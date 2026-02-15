Al termine della partita pareggiata in casa con la Reggiana abbiamo intervistato il tecnico azzurro, Alessio Dionisi. Il servizio è a cura di Alessio Cocchi grazie alle riprese di Tommaso Chelli

Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

  5. Chiedo scusa ero convinto e certo che fosse Pagliuca il peggior allenatore dai tempi di Muzzi …credo di essermi sbagliato

    Dionisi sei un gatto bagnato ed impaurito , uno da posto fisso alle poste .

    • Concettualmente ha sbagliato di brutto…però a onor del vero Popov che ha fatto?…Ha preso un’ammonizione dopo 2 minuti…poi onestamente qualcuno si è accorto che era in campo?

  8. La gatta frettolosa fa i gattini ciechi…
    Andava dato tempo a Pagliuca come si fece con Sarri…
    purtroppo siamo abituati male …
    comunque ENRICO falso puoi scrivere in minuscolo o cambia nome…

  10. Popov salta di testa, spizza, tiene comunque impegnati due difensori centrali….
    Nasti di testa non ne prende una.

  11. DIONISI È DA ESONERO!!! RICHIAMARLO È STATO UN GROSSO ERRORE, QUALCUNO DOVREBBE ACCORGERSENE…. MA CIÒ AVVERRÀ SOLO A UN ATTIMO DAL PRECIPIZIO!!!!

