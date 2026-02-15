Associazione Pianetaempoli.it C.F. 91035470482 - P.Iva 06096170482 Testata giornalistica, regolarmente iscritta presso il Tribunale di Firenze Num. Reg. 5889/12 - Iscrizione nel Registro degli Operatori di Comunicazione numero 30025.
Da novembre che non si vince in casa la prossima saranno 3 mesi…
va bè era colpa di Pagliuca …
devi andartene al più presto..non abbiamo gioco..non ci salveremo faremo il doppio salto con questo signore in panca
A monteboro hanno pensato alla cena di san valentino.
L obbiettivo della settimana è stato raggiunto.
Il lato sportivo viene dopo.
l importante è non vincere ma partecipare
Chiedo scusa ero convinto e certo che fosse Pagliuca il peggior allenatore dai tempi di Muzzi …credo di essermi sbagliato
Dionisi sei un gatto bagnato ed impaurito , uno da posto fisso alle poste .
Siamo in debito coi tifosi….vinceremo la prossima…non c’è da avere paura…..
Mah, 🤔
Elia mette in area decine di palloni ma lui sceglie Nasti e Shpendi invece di Fila e Popov.
Concettualmente ha sbagliato di brutto…però a onor del vero Popov che ha fatto?…Ha preso un’ammonizione dopo 2 minuti…poi onestamente qualcuno si è accorto che era in campo?
Poco, ma qualcosa in più di Nasti ha fatto.
E poi per giudicarlo gli va data continuità, cosa che con Nasti è stato fatto.
La gatta frettolosa fa i gattini ciechi…
Andava dato tempo a Pagliuca come si fece con Sarri…
purtroppo siamo abituati male …
comunque ENRICO falso puoi scrivere in minuscolo o cambia nome…
Pagliuca è un pessimo allenatore. Dionisi è un allenatore modesto. Ci voleva uno come D’angelo in questa situazione.
Intanto gol di Konate in Lecco Virtus Verona!
Male oggi tosto e seghetti in Livorno Pianese 1-2
Popov salta di testa, spizza, tiene comunque impegnati due difensori centrali….
Nasti di testa non ne prende una.
DIONISI È DA ESONERO!!! RICHIAMARLO È STATO UN GROSSO ERRORE, QUALCUNO DOVREBBE ACCORGERSENE…. MA CIÒ AVVERRÀ SOLO A UN ATTIMO DAL PRECIPIZIO!!!!