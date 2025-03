Si entra nella settimana dedicata agli impegni delle varie Nazionali e il campionato osserverà un turno di sosta. Alcuni giocatori azzurri sono stati convocati nelle rispettive Nazionali.

Liberato Cacace è stato convocato dalla nazionale neozelandese per le sfide decisive per la qualificazione al Mondiale 2026.

La Nuova Zelanda giocherà la semifinale contro Fiji (venerdì 21 marzo allo Sky Stadium di Wellington alle 19.00 locali, le 7.00 in Italia).

Il vincitore della sfida si qualificherà per la finale in programma lunedì 24 marzo alle 19.00 locali, le 7.00 in Italia, all’Eden Park di Auckland contro la vincente di Nuova Caledonia-Tahiti.

Saba Goglichidze è stato convocato dalla nazionale georgiana per lo spareggio per la permanenza in Lega B di Nations League contro l’Armenia.

La sfida di andata si giocherà giovedì 20 marzo alle ore 18.00 allo Stadio Vazgen Sargsyan di Yerevan; il ritorno domenica 23 marzo, alle 15.00, allo Stadio Boris Paichadze di Tbilisi. Il vincitore della doppia sfida giocherà nella Lega B per la stagione 2026/2027 della UEFA Nations League.

Ismael Konate e Jacopo Seghetti sono stati convocati dal tecnico della Nazionale Under 20 italiana Bernardo Corradi per l’ultimo impegno di Elite League 2024-25 contro la Turchia in programma giovedì 20 marzo alle ore 16.00 italiane (le 18 locali) al Pendik Stadium di Istanbul.

Sebastiano Esposito è stato convocato dal tecnico della Nazionale Under 21 italiana Carmine Nunziata per le amichevoli contro Paesi Bassi (venerdì 21 marzo alle ore 18.15 allo Stadio Pier Luigi Penzo di Venezia) e Danimarca (lunedì 24 marzo alle ore 18.15 Stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella).

Ardian Ismajli è stato convocato dalla nazionale albanese per le prime sfide di qualificazione al Mondiale 2026.

L’Albania affronterà prima l’Inghilterra (venerdì 21 marzo alle ore 20.45 al Wembley Stadium di Londra) e poi Andorra (lunedì 24 marzo alle ore 20.45 all’Arena Kombëtare di Tirana).