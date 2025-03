Si è giocata la 29a giornata di Serie A che si è aperta con il ritorno alla vittoria del Genoa davanti ai suoi tifosi che certifica la quasi raggiunta salvezza. Per il Lecce quarto ko consecutivo. Finisce in parità lo scontro diretto tra Monza e Parma e per i brianzoli ormai sono finite le speranze di salvezza. Colpaccio e balzo in classifica del Verona che espugna Udine grazie a una magistrale punizione di Duda. Il Milan soffre con il Como, va sotto, rischia anche di subire il 2-0 ma nella ripresa, come successo la scorsa settimana a Lecce, rimonta e ribalta la situazione con le reti di Pulisic e Reijnders. Prosegue la crisi nera di risultati dell’Empoli che esce sconfitto di misura anche a Torino con una rete a venti minuti dalla fine di Vlasic. Nelle gare della domenica il Venezia conferma di essere in un ottimo momento di forma e ferma sul pareggio anche il Napoli mentre il Bologna travolge la Lazio con un clamoroso 5-0! Prosegue il momento magico della Roma che batte di misura il Cagliari mentre la Juve crolla anche a Firenze e i tifosi chiedono l’esonero di Motta. Nel big match prova di forza dell’Inter che sbanca Bergamo e si porta a +3 sul Napoli e +6 sull’Atalanta. Adesso la sosta per le Nazionali, il campionato riprenderà sabato 29 marzo.

Questi i risultati e la classifica:

GENOA-LECCE 2-1

MONZA-PARMA 1-1

UDINESE-VERONA 0-1

MILAN-COMO 2-1

TORINO-EMPOLI 1-0

VENEZIA-NAPOLI 0-0

BOLOGNA-LAZIO 5-0

ROMA-CAGLIARI 1-0

FIORENTINA-JUVENTUS 3-0

ATALANTA-INTER 0-2