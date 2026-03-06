I PIUI MENO
– Il buon inizio visto col Bari prima dell’espulsione– Catanzaro sconfitto solo una volta in casa
– L’occasione di tirare fuori l’orgoglio– Empoli poco pungente in trasferta

Nuova trasferta stretto giro di posta dopo quella di Bari. L’inizio del match coi pugliesi è stato soddisfacente, poi l’espulsione di Lovato ha cambiato le carte in tavola ma è da qui che deve ripartire la squadra. Altro più la possibilità di tirare fuori l’orgoglio contro una squadra che in questo momento appare più forte e più in forma.

Il Catanzaro sta facendo benissimo tra le mura amiche: è stato sconfitto solamente una volta (dal Padova a ottobre) e sta segnando con una certa continuità. L’Empoli, al contrario, sta trovando pochi gol fuori casa e incappa spesso in errori difensivi evitabili.

  3. Il Catanzaro non è il Bari…quello che abbiamo fatto lì i primi 25 minuti non conta niente…sarà tutta un altra partita…cmq visto contro la Carrarese non ha una difesa “impenetrabile”…ci vorrà una partita perfetta per tornare a casa con dei punti…

