I PIU I MENO – Il buon inizio visto col Bari prima dell’espulsione – Catanzaro sconfitto solo una volta in casa – L’occasione di tirare fuori l’orgoglio – Empoli poco pungente in trasferta

Nuova trasferta stretto giro di posta dopo quella di Bari. L’inizio del match coi pugliesi è stato soddisfacente, poi l’espulsione di Lovato ha cambiato le carte in tavola ma è da qui che deve ripartire la squadra. Altro più la possibilità di tirare fuori l’orgoglio contro una squadra che in questo momento appare più forte e più in forma.

Il Catanzaro sta facendo benissimo tra le mura amiche: è stato sconfitto solamente una volta (dal Padova a ottobre) e sta segnando con una certa continuità. L’Empoli, al contrario, sta trovando pochi gol fuori casa e incappa spesso in errori difensivi evitabili.