I PIÙI MENO
– Il ritorno di Lovato– Il potenziale complessivo del Cesena
– La crescita dal punto di vista della convinzione– Empoli talvolta in difficoltà in trasferta

La sfida col Cesena si presenta indubbiamente insidiosa, visto le forze in campo. Il Cesena ha un potenziale di qualità ed è una squadra equilibrata, difficile da mettere in difficoltà. Al contempo l’Empoli ci ha abituato a gare talvolta poco fruttuose lontane dal Castellani.

Tra gli aspetti positivi c’è la crescita che sta avendo la squadra di Dionisi nell’ultimo periodo, soprattutto sul piano della convinzione. Il ritorno di Lovato in difesa è un’ottima notizia che permetterà a Dionisi di avere il suo uomo di punta nella retroguardia azzurra

Simone Galli
Empolese DOC e da sempre tifoso azzurro, è un amante delle tattiche e delle statistiche sportive. Entrato a far parte della redazione di PianetaEmpoli.it nel 2013, ritiene che gli approfondimenti siano fondamentali per un sito calcistico. Cura molte rubriche, tra cui i "Più e Meno" e "Meteore Azzurre.

7 Commenti

  1. Romagnoli veramente forti, con un grande portiere (klinsmann) un grande regista (castagnetti) un grande trequartista (berti) e una grande punta (cristian shpendi) oltre a un ottimo allenatore (mignani). Anzi, vi dirò di più: saranno i terzi a salire dopo Venezia e Monza

    • Trasferta ad alto coefficiente di difficoltà (sebbene la tradizione Azzurra in terra romagnola sia ottima) e quoto quanto scrivi: Cesena molto forte e seria candidata a salire come terzA

  2. Vediamo come ci siamo comportati con le squadre che ci precedono in classifica….

    Empoli Catanzaro 1-0

    Empoli Monza 1-1
    Empoli Venezia 2-2
    Empoli Frosinone 1-1

    Juve Stabia Empoli 2-0
    Modena Empoli 2-1
    Empoli Palermo 3-1

    Cesena Empoli???????

