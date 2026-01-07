I PIÙ I MENO – Il ritorno di Lovato – Il potenziale complessivo del Cesena – La crescita dal punto di vista della convinzione – Empoli talvolta in difficoltà in trasferta

La sfida col Cesena si presenta indubbiamente insidiosa, visto le forze in campo. Il Cesena ha un potenziale di qualità ed è una squadra equilibrata, difficile da mettere in difficoltà. Al contempo l’Empoli ci ha abituato a gare talvolta poco fruttuose lontane dal Castellani.

Tra gli aspetti positivi c’è la crescita che sta avendo la squadra di Dionisi nell’ultimo periodo, soprattutto sul piano della convinzione. Il ritorno di Lovato in difesa è un’ottima notizia che permetterà a Dionisi di avere il suo uomo di punta nella retroguardia azzurra