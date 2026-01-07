|I PIÙ
|– Il ritorno di Lovato
|– Il potenziale complessivo del Cesena
|– La crescita dal punto di vista della convinzione
|– Empoli talvolta in difficoltà in trasferta
La sfida col Cesena si presenta indubbiamente insidiosa, visto le forze in campo. Il Cesena ha un potenziale di qualità ed è una squadra equilibrata, difficile da mettere in difficoltà. Al contempo l’Empoli ci ha abituato a gare talvolta poco fruttuose lontane dal Castellani.
Tra gli aspetti positivi c’è la crescita che sta avendo la squadra di Dionisi nell’ultimo periodo, soprattutto sul piano della convinzione. Il ritorno di Lovato in difesa è un’ottima notizia che permetterà a Dionisi di avere il suo uomo di punta nella retroguardia azzurra
Romagnoli veramente forti, con un grande portiere (klinsmann) un grande regista (castagnetti) un grande trequartista (berti) e una grande punta (cristian shpendi) oltre a un ottimo allenatore (mignani). Anzi, vi dirò di più: saranno i terzi a salire dopo Venezia e Monza
Trasferta ad alto coefficiente di difficoltà (sebbene la tradizione Azzurra in terra romagnola sia ottima) e quoto quanto scrivi: Cesena molto forte e seria candidata a salire come terzA
Vediamo come ci siamo comportati con le squadre che ci precedono in classifica….
Empoli Catanzaro 1-0
Empoli Monza 1-1
Empoli Venezia 2-2
Empoli Frosinone 1-1
Juve Stabia Empoli 2-0
Modena Empoli 2-1
Empoli Palermo 3-1
Cesena Empoli???????
Empoli Palermo chiaramente 1-3
Mmmmmm…. mancherebbero 2 vittorie per fare tre, tre e tre.
Ci vorrà un grosso arbitro, non certo le schiappe che via via ci manda Rocchi.
Io voglio Maria Sole!😊