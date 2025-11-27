I PIU’ I MENO – La compattezza difensiva delle ultime gare – Il cambio di allenatore può aiutare il Bari – La squadra sembra stare bene anche fisicamente – Bari sempre a segno nelle ultime 8 partite

L’Empoli affronta il Bari con il morale in crescendo dopo le due vittorie consecutive contro Catanzaro e Avellino. Nelle ultime partite è cresciuta l’intesa difensiva, che ha portato a una maggiore compattezza e uno zero nella caselle dei gol subiti. Inoltre la squadra sembra stare bene dal punto di vista fisico e atletico, come ha dimostrato l’ultima parte di gara contro l’Avellino.

Il Bari è una squadra che finora non ha mai vinto fuoricasa, ma che paradossalmente ha sempre segnato nelle ultime otto gare. La retroguardia azzurra dovrà prestare quindi la massima attenzione. Inoltre il cambio di allenatore può avere generato una scossa anche a livello mentale.