Il giocatore azzurro Brando Moruzzi ha rilasciato un’intervista sull’edizione odierna de ”La Nazione” sul momento dell’Empoli e quello a livello personale.

Ad Avellino 3 punti pesanti e una prova convincente….

“Senza dubbio è stata una vittoria importante che ci dà fiducia e continuità. Vincere ad Avellino non era scontato né semplice.”

E’ arrivato anche il suo primo assist, soddisfatto?

“Si, sono contento. Ovviamente quando vado in campo cerco sempre di creare più occasioni possibili, sia per fare gol che per farlo fare ai miei compagni. Sono felice che sia arrivato il primo assist e spero possa essere il primo di tanti altri.”

La vittoria con il Catanzaro e il modo con cui è arrivata può essere stata la scintilla che mancava?

“Potrebbe essere così. Di sicuro quando attraversi un periodo non positivo c’è bisogno di una vittoria, magari anche “sporca” o comunque che ti possa dare fiducia e lasciare indietro il negativo per continuare al meglio il percorso.”

Dopo una prima parte di stagione non semplice, fra nuova realtà e ambientamento nella categoria, da tre gare è titolare e gioca tutta la partita, oltre all’esordio in Under 21: cosa è cambiato?

“Sicuramente è stato tutto nuovo e tutto bellissimo per me. Vengo da due anni a Pescara in Serie C, la B era una realtà nuova. Mi sono ambientato molto bene sia nel campionato che in squadra e in società. Sono anche contento della convocazione e dell’esordio in Nazionale Under 21. Sono belle soddisfazioni.”

Tra l’altro ha giocato anche a destra, lei che è mancino, è una soluzione che le piace?

“A me piace, non è un ruolo che ho ricoperto spesso però in caso di bisogno posso giocarci tranquillamente. In zona offensiva mi permette di provare ad accentrarmi ed usare il sinistro anche per calciare in porta e non solo per crossare.”

Sembra cresciuta anche l’intesa sulla catena di sinistra….

“E’ vero, mi sto trovando bene. Come in tutte le cose: più c’è continuità e più c’è fiducia, di conseguenza i risultati di squadra ed individuali arrivano.”

La cura Dionisi sta facendo effetto?

“Il mister è stato bravo a portare le giuste idee ed i giusti metodi di lavoro. I frutti di tutto ciò si stanno vedendo.”

Adesso arriverà il Bari, squadra che non sta attraversando un bel periodo, ma con giocatori di qualità…

“Una squadra forte che ha giocatori importanti, non sarà una gara facile come non lo è nessuna in questo campionato.”

Come si sta trovando a Empoli e quale è la sua passione fuori dal campo?

“Mi sto trovando benissimo ma non avevo dubbi. Non ho una passione particolare fuori dal campo, quando ho tempo libero vado ad aiutare la mia famiglia con le giostre, è il loro lavoro.”

Sogno nel cassetto?

“Vorrei diventare uno dei migliori nel mio ruolo e giocare ai massimi livelli”