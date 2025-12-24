I PIU I MENO – La spinta del Castellani – L’attuale forma strepitosa del Frosinone – Fulignati certezza azzurra – Le assenze in casa azzurra

Nell’ultima sfida dell’anno arriverà al Castellani la capolista Frosinone. Va da sé che la partita si presenta difficilissima: i ciociari sono in un momento magico, visto che hanno vinto sette delle ultime otto gare. In casa azzurra ci sono ancora tante assenze e alcuni calciatori non al meglio, e ciò potrebbe essere un problema contro una squadra in questa invidiabile condizione di forma.

Gli azzurri proveranno a mettere i bastoni tra le ruote al Frosinone sfruttando il fattore Castellani: fin qui l’Empoli ha perso solo una volta, nella recente sfida contro il Palermo. Inoltre la certezza si chiama Fulignati: il portierone azzurro ha tolto spesso le castagne dal fuoco ed è stato talvolta assoluto protagonista.