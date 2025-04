I PIÙ I MENO – Nonostante tutto, la salvezza è ancora possibile – Il centrocampo da inventare – Il rientro di Anjorin e Ismajli – La rabbia della Lazio in chiave Champions

Contro la Lazio l’Empoli proverà a ribaltare un pronostico che la vede partire sfavorita. La vittoria manca ormai da cinque mesi e non sarà facile, nonostante questo la salvezza è ancora alla portata. Questo può dare un impulso positivo alla squadra. Così come il rientro finalmente a pieno regime di Anjorin e Ismajli può essere l’arma in più per gli azzurri.

Avremo di fronte una Lazio arrabbiata per il pari interno contro il Parma e desiderosa di rimanere in scia Champions. Le motivazioni non mancheranno ai nostri avversari. Mentre D’Aversa dovrà nuovamente fronteggiare un’emergenza, stavolta a centrocampo, vista l’assenza contemporanea di Grassi e Henderson.