E’ ripreso ieri il lavoro degli azzurri in preparazione alla prossima sfida di campionato: quella che si giocherà domenica, ora di pranzo, con la Lazio. Purtroppo ci saranno due squalifiche importanti che andranno a condizionare i piani di formazione di mister D’Aversa. Sia Grassi che Henderson non saranno del match, ci sarà quindi da capire chi andrà a fare il centrale di destra nel centrocampo. Ci sono varie ipotesi al vaglio del tecnico azzurro, da un Fazzini arretrato, passando per Kovalenko e Sambia.

Non dovrebbero esserci grandi variazioni nelle altre posizioni, con Solbakken che non dovrebbe ripartire titolare. Si è allenato a parte Ebuehi, capiremo nei prossimi giorni se potrà tornare in gruppo e, quindi, tra i convocati. Quella con la Lazio si presenta logicamente come una gara difficile, con gli aquilotti in corsa per un posto in Europa.

Una curiosità statistica è quella che D’Aversa non ha mai battuto Baroni. La squadra si allenerà anche oggi e poi per tutta la settimana fino alla rifinitura di sabato.