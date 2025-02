I PIU I MENO – La fine del mercato può portare serenità e concentrazione – Le potenzialità offensive del Milan – Lo spirito di sacrificio della squadra – Le assenze in difesa

Finito il calciomercato, per l’Empoli è giunto il momento di rituffarsi nel campionato. Arriva il Milan, squadra che ha cambiato molto, soprattutto in attacco, e che ha un potenziale offensivo devastante. Inoltre gli azzurri dovranno sopperire ad alcune assenze importanti in difesa, che renderanno ancora più difficoltoso affrontare i rossoneri.

La conclusione del mercato ha messo la parola fine a un periodo in cui l’ambiente è stato destabilizzato da varie voci. Lecito quindi attendersi che la squadra possa tornare alla serenità e alla concentrazione viste nel girone di andata. Contro il Milan D’Aversa punterà sull’unità di intenti della sua squadra, che non ha mai fatto mancare impegno e spirito di sacrificio.