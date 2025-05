I PIÙ I MENO – Il Parma ha vinto una sola volta in trasferta – Il Parma non perde da due mesi fuoricasa – Sprazzi di buon Fazzini delle ultime gare – L’attacco azzurro ancora più decimato

Se andiamo ad analizzare il cammino del Parma fuoricasa, notiamo che ha vinto una sola volta: a Venezia, il 9 novembre scorso. Non è quindi una squadra che sta costruendo la sua eventuale salvezza lontano dal Tardini. Nelle ultime gare si è visto un buon Fazzini, che sembra finalmente tornato ai livelli che gli competono.

Se però il Parma non vince in trasferta, è anche vero che non perde ormai da due mesi inanellando ben quattro pareggi consecutivi contro Monza, Verona, Fiorentina e Lazio. Inoltre con la squalifica di Colombo e sperando di ritrovare un Esposito al 100%, l’attacco azzurro è ancora più decimato e D’Aversa dovrà inventarsi qualcosa di nuovo.