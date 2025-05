Prosegue la preparazione del Parma in vista dello scontro diretto di sabato sera al Castellani con l’Empoli. Nella giornata di ieri da registrare il ritorno in gruppo dell’esterno Almqvist mentre è ancora incerto il recupero di Cancellieri, fermo ai box da alcune settimane per problemi muscolari. Non dovrebbero esserci gli infortunati Bernabè, Vogliacco, e Estevez.

Per quanto riguarda le scelte di Chivu si dovrebbe andare verso lo stesso undici che è sceso in campo sabato con il Como, anche se il dubbio è legato all’attacco, se verranno schierate insieme le due punte centrali Bonny e Pellegrino oppure si opterà per un modulo più coperto con un solo attaccante.

Questa la probabile formazione; Suzuki; Balogh, Leoni, Valenti; Delprato, Sohm, Keita, Ondrejka, Valeri; Pellegrino, Bonny