Quello attuale è l’undicesimo campionato di serie A dell’Empoli con la formula a 20 squadre. Guardando alle dieci precedenti stagioni, con la medesima conformazione attuale, quindi venti squadre e tre punti per la vittoria, l’attuale stagione è la peggiore di sempre per punti fatti ad oggi. I 25 punti attuali, dopo trentacinque giornate giocate, rappresentano un record storico negativo; verrebbe da dire anche per distacco. Infatti mai gli azzurri, alla trentacinquesima giornata del campionato di serie A, avevamo mai fatto meno di 30 punti. Il peggior risultato, a questo stesso punto della stagione, erano i 32 punti ottenuti nelle stagioni 2016/17, 2018/19 e 2023/24. Soltanto nell’ultima di queste tre si è trovata la salvezza, nelle precedenti due la squadra è retrocessa.

La miglior stagione, alla trentacinquesima giornata del campionato di serie A per l’Empoli, è quella del campionato 2006/07 con la bellezza di 53 punti fatti. Guardando alle quattro stagioni disputate nel massimo campionato di serie A con diciotto squadre, e quindi campionato terminato alla trentaquattresima giornata, vediamo che peggio è stato fatto solo nella stagione 1998/99 dove si è chiuso a 22 punti. Potenzialmente però, senza una controprova, una possibile giornata in più avrebbe potuto pareggiare il conto con quella odierna. Nelle altre tre stagioni giocate con le diciotto squadre, alla trentaquattresima (una in meno di adesso), i vari Empoli hanno sempre ottenuto più di trenta punti. Difficile ragione, per questa statistica, sulle due stagioni disputate a sedici squadre e con i due punti a vittoria.

Statistica molto molto negativa ma, nonostante tutto, la salvezza è ancora ampiamente possibile.