I PIU I MENO – La voglia di rivalsa dopo i due stop – Il cambio in panchina può dare una scossa ai padroni di casa – Il momento non felicissimo del Mantova – Le difficoltà dell’Empoli in trasferta

L’Empoli arriva da due sconfitte consecutive, l’ultima delle quali ha fatto tornare un po’ di pessimismo attorno alla squadra e alla stagione che dovrà affrontare. Ci sarà, si spera, voglia di rivalsa per i due passi falsi. Inoltre il Mantova non vive un momento felice: negli ultimi tre turni ha sempre perso e ciò ha portato all’esonero di Possanzini.

Il cambio in panchina, però, può dare energie rinnovate e ulteriori e può rappresentare un primo motivo di allerta per gli azzurri, che affronteranno una squadra che vorrà ben figurare di fronte al nuovo allenatore. Inoltre l’Empoli sta vivendo un cammino pieno di ostacoli in trasferta, dove ha dimostrato di peccare di personalità.