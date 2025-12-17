Sarà la Sig.ra Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, in programma domenica pomeriggio in trasferta a Mantova.
Sono quattro le gare dirette nell’attuale campionato di Serie B dall’arbitro Caputi, l’ultima è stata domenica scorsa Carrarese-Entella. Un solo precedente in stagione per gli azzurri con questo arbitro; si tratta della vittoria per 3-1 alla prima giornata con il Padova. Bilancio di perfetta parità col Mantova, con una vittoria, due pareggi e una sconfitta mentre non risultano precedenti in questa stagione. Al Var ci sarà il Sig.Cosso di Reggio Calabria.
Vediamo tutte le designazioni di giornata:
BARI – CATANZARO Venerdì 19/12 h. 20:30
RAPUANO (foto)
ROSSI L. – CEOLIN
IV: MASTRODOMENICO
VAR: VOLPI
AVAR: MERAVIGLIA
CESENA – JUVE STABIA h. 15:00
TURRINI
PRETI – BITONTI
IV: PERRI
VAR: SERRA
AVAR: GUALTIERI
FROSINONE – SPEZIA h. 15:00
PICCININI
LO CICERO – EL FILALI
IV: ALLEGRETTA
VAR: BARONI
AVAR: PAGANESSI
MODENA – VENEZIA h. 15:00
MUCERA
COSTANZO – BIANCHINI
IV: MACCORIN
VAR: PRONTERA
AVAR: DI VUOLO
MONZA – CARRARESE h. 15:00
PERENZONI
DI GIACINTO – ZEZZA
IV: DI MARCO
VAR: PATERNA
AVAR: PRENNA
PADOVA – SAMPDORIA h. 15:00
AYROLDI
PASSERI – SCARPA
IV: TREMOLADA
VAR: SANTORO
AVAR: MARINI
AVELLINO – PALERMO h. 17:15
GALIPO’
COLAROSSI – RICCI
IV: VOGLIACCO
VAR: MAGGIONI (ON – SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)
AVAR: RUTELLA (ON – SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)
PESCARA – REGGIANA h 19:30
FELICIANI
POLITI – CORTESE
IV: PEZZOPANE
VAR: MONALDI (ON- SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)
AVAR: MARINELLI (ON – SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)
VIRTUS ENTELLA – SUDTIROL Domenica 21/12 h. 15:00
MASSIMI
ZINGARELLI – RINALDI
IV: GIANQUINTO
VAR: NASCA (ON – SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)
AVAR: DEL GIOVANE (ON – SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)
MANTOVA – EMPOLI Domenica 21/12 h. 17:15
FERRIERI CAPUTI
GALIMBERTI – LUCIANI
IV: MARCENARO
VAR: COSSO
AVAR: FABBRI
Subito dopo Luigi Nasca al Var arriva Cosso, quello di Empoli-Var 1-3, con il Torino finendo in 9 contro 12, dopo due rigori contro assurdi. Dovremmo sempre sperare di stare alla larga da questi due tipi.
beh anche domenica scora non andava bene quello al Var perchè 72 partite fa ci penalizzò e non andava bene quello di Torre del Greco perchè avrebbe favorito loro (su fb su una pagina anche da Stabbia avevano invece paura che favorisse noi uguale a quello di Firenze col Palermo). Ma ci rendiamo conto di cosa si dice? Ci pensiamo da soli a vincere o perdere le partite.
Non definirei Luigi Nasca semplicemente come “quello al Var du domenica”: è colui che fui casualmente inviato ad Empoli per 3 partite su 5 consecutive al Castellani,nell’anno che poi riprese per i capelli Nicola. In Empoli-Udinese, Empoli-Sassuolo ed una terza occasione risulto determinante ad alterare il risultato in nostro sfavore in scontro diretti, tre volte su tre, e piu’ sbagliava, e più determinata e più ce lo rinviavano di nuovo a Empoli, tre volte in un mese. Poi fece altri casini in B, in C, altero’ promozioni con continui incredibili errori e fu tardivamente sospeso: adesso, essendo Italia, è di nuovo in pista… ad altre latitudini sarebbe a fare altro.
Consoliamoci con la Maria Sole (che almeno è bona)
Si, bona pè ì lesso
PROCURA FEDERALE
Nomine responsabili CAN C e CAN D: deferito il presidente dell’Associazione Italiana Arbitri Antonio Zappi
Il numero uno dell’AIA è stato deferito per aver indotto gli ex responsabili delle due commissioni arbitrali, Maurizio Ciampi e Alessandro Pizzi, a rassegnare le dimissioni dai rispettivi incarichi. Deferito anche Emanuele Marchesi, componente del Comitato Nazionale dell’AIA
https://www.figc.it/it/federazione/news/nomine-responsabili-can-c-e-can-d-deferito-il-presidente-dellassociazione-italiana-arbitri-antonio-zappi-wsv5vujv
Ma se ci danno un rigore chi lo batte? Chi e’ il rigorista principe?
dovrebbe essere Sphendi. Col Catanzaro lo battè lui. Oppure fosse in campo credo Pellegri
Giusto Sphendi preferisco perche’ pellegri lo vedo piu’ emotivo
Shpendi ragazzi. Stiven Shpendi
Comunque siamo a mercoledì e non sappiamo ancora la gravità degli infortunati…. Mah…….