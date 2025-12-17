Sarà la Sig.ra Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, in programma domenica pomeriggio in trasferta a Mantova.

Sono quattro le gare dirette nell’attuale campionato di Serie B dall’arbitro Caputi, l’ultima è stata domenica scorsa Carrarese-Entella. Un solo precedente in stagione per gli azzurri con questo arbitro; si tratta della vittoria per 3-1 alla prima giornata con il Padova. Bilancio di perfetta parità col Mantova, con una vittoria, due pareggi e una sconfitta mentre non risultano precedenti in questa stagione. Al Var ci sarà il Sig.Cosso di Reggio Calabria.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

BARI – CATANZARO Venerdì 19/12 h. 20:30

RAPUANO (foto)

ROSSI L. – CEOLIN

IV: MASTRODOMENICO

VAR: VOLPI

AVAR: MERAVIGLIA

CESENA – JUVE STABIA h. 15:00

TURRINI

PRETI – BITONTI

IV: PERRI

VAR: SERRA

AVAR: GUALTIERI

FROSINONE – SPEZIA h. 15:00

PICCININI

LO CICERO – EL FILALI

IV: ALLEGRETTA

VAR: BARONI

AVAR: PAGANESSI

MODENA – VENEZIA h. 15:00

MUCERA

COSTANZO – BIANCHINI

IV: MACCORIN

VAR: PRONTERA

AVAR: DI VUOLO

MONZA – CARRARESE h. 15:00

PERENZONI

DI GIACINTO – ZEZZA

IV: DI MARCO

VAR: PATERNA

AVAR: PRENNA

PADOVA – SAMPDORIA h. 15:00

AYROLDI

PASSERI – SCARPA

IV: TREMOLADA

VAR: SANTORO

AVAR: MARINI

AVELLINO – PALERMO h. 17:15

GALIPO’

COLAROSSI – RICCI

IV: VOGLIACCO

VAR: MAGGIONI (ON – SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)

AVAR: RUTELLA (ON – SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)

PESCARA – REGGIANA h 19:30

FELICIANI

POLITI – CORTESE

IV: PEZZOPANE

VAR: MONALDI (ON- SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)

AVAR: MARINELLI (ON – SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)

VIRTUS ENTELLA – SUDTIROL Domenica 21/12 h. 15:00

MASSIMI

ZINGARELLI – RINALDI

IV: GIANQUINTO

VAR: NASCA (ON – SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)

AVAR: DEL GIOVANE (ON – SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)

MANTOVA – EMPOLI Domenica 21/12 h. 17:15

FERRIERI CAPUTI

GALIMBERTI – LUCIANI

IV: MARCENARO

VAR: COSSO

AVAR: FABBRI