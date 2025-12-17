Sarà la Sig.ra Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, in programma domenica pomeriggio in trasferta a Mantova.

Sono quattro le gare dirette nell’attuale campionato di Serie B dall’arbitro Caputi, l’ultima è stata domenica scorsa Carrarese-Entella. Un solo precedente in stagione per gli azzurri con questo arbitro; si tratta della vittoria per 3-1 alla prima giornata con il Padova. Bilancio di perfetta parità col Mantova, con una vittoria, due pareggi e una sconfitta mentre non risultano precedenti in questa stagione. Al Var ci sarà il Sig.Cosso di Reggio Calabria.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

BARI – CATANZARO Venerdì 19/12 h. 20:30

RAPUANO (foto)

ROSSI L. – CEOLIN

IV:      MASTRODOMENICO

VAR:  VOLPI  

AVAR:   MERAVIGLIA  

CESENA – JUVE STABIA h. 15:00

TURRINI

PRETI – BITONTI

IV:      PERRI

VAR:   SERRA  

AVAR:    GUALTIERI

FROSINONE – SPEZIA h. 15:00

PICCININI

LO CICERO – EL FILALI

IV:       ALLEGRETTA

VAR:       BARONI 

AVAR:    PAGANESSI

MODENA – VENEZIA h. 15:00

MUCERA

COSTANZO – BIANCHINI

IV:     MACCORIN

VAR:   PRONTERA

AVAR:    DI VUOLO

MONZA – CARRARESE h. 15:00

PERENZONI

DI GIACINTO – ZEZZA

IV:      DI MARCO

VAR:   PATERNA

AVAR:    PRENNA

PADOVA – SAMPDORIA h. 15:00

AYROLDI

PASSERI – SCARPA

IV:     TREMOLADA

VAR: SANTORO

AVAR: MARINI

AVELLINO – PALERMO h. 17:15

GALIPO’

COLAROSSI – RICCI

IV:     VOGLIACCO

VAR:    MAGGIONI (ON – SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)

AVAR:     RUTELLA (ON – SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)

PESCARA – REGGIANA h 19:30

FELICIANI

POLITI – CORTESE

IV:     PEZZOPANE

VAR:     MONALDI (ON- SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)    

AVAR:      MARINELLI (ON – SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)  

VIRTUS ENTELLA – SUDTIROL Domenica 21/12 h. 15:00

MASSIMI

ZINGARELLI – RINALDI

IV:       GIANQUINTO

VAR:     NASCA (ON – SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI) 

AVAR:       DEL GIOVANE (ON – SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)

MANTOVA – EMPOLI Domenica 21/12 h. 17:15

FERRIERI CAPUTI

GALIMBERTI – LUCIANI

IV:       MARCENARO

VAR:     COSSO  

AVAR:   FABBRI  

Tommaso Chelli

11 Commenti

  1. Subito dopo Luigi Nasca al Var arriva Cosso, quello di Empoli-Var 1-3, con il Torino finendo in 9 contro 12, dopo due rigori contro assurdi. Dovremmo sempre sperare di stare alla larga da questi due tipi.

    • beh anche domenica scora non andava bene quello al Var perchè 72 partite fa ci penalizzò e non andava bene quello di Torre del Greco perchè avrebbe favorito loro (su fb su una pagina anche da Stabbia avevano invece paura che favorisse noi uguale a quello di Firenze col Palermo). Ma ci rendiamo conto di cosa si dice? Ci pensiamo da soli a vincere o perdere le partite.

      • Non definirei Luigi Nasca semplicemente come “quello al Var du domenica”: è colui che fui casualmente inviato ad Empoli per 3 partite su 5 consecutive al Castellani,nell’anno che poi riprese per i capelli Nicola. In Empoli-Udinese, Empoli-Sassuolo ed una terza occasione risulto determinante ad alterare il risultato in nostro sfavore in scontro diretti, tre volte su tre, e piu’ sbagliava, e più determinata e più ce lo rinviavano di nuovo a Empoli, tre volte in un mese. Poi fece altri casini in B, in C, altero’ promozioni con continui incredibili errori e fu tardivamente sospeso: adesso, essendo Italia, è di nuovo in pista… ad altre latitudini sarebbe a fare altro.

  3. PROCURA FEDERALE

    Nomine responsabili CAN C e CAN D: deferito il presidente dell’Associazione Italiana Arbitri Antonio Zappi

    Il numero uno dell’AIA è stato deferito per aver indotto gli ex responsabili delle due commissioni arbitrali, Maurizio Ciampi e Alessandro Pizzi, a rassegnare le dimissioni dai rispettivi incarichi. Deferito anche Emanuele Marchesi, componente del Comitato Nazionale dell’AIA

    https://www.figc.it/it/federazione/news/nomine-responsabili-can-c-e-can-d-deferito-il-presidente-dellassociazione-italiana-arbitri-antonio-zappi-wsv5vujv

