Il difensore azzurro Nosa Obaretin ha rilasciato un intervista nell’edizione odierna de “La Nazione”.

Con la Juve Stabia una gara deludente rispetto alle precedenti uscite, cosa è mancato?

“In occasione del primo gol siamo stati sfortunati. Penso ci sia mancato un po’ di cattiveria agonistica, non siamo riusciti ad essere aggressivi come volevamo. In generale non siamo riusciti a fare la partita che avremmo voluto e purtroppo siamo usciti con una sconfitta.”

Un altro gol preso da palla inattiva, stanno diventando un problema?

“No, ci lavoriamo ogni settimana grazie allo staff. Continuiamo a lavorare sulle situazioni da fermo, sappiamo bene quanto sono importanti in una gara.”

Quali aspetti sta toccando maggiormente Dionisi in questi giorni?

“Ha lavorato in generale, non su un aspetto in particolare, noi andiamo avanti nel nostro percorso. Il Mister cura sempre il dettaglio in ogni allenamento, adesso pensiamo soltanto alla prossima gara.”

Dopo qualche difficoltà iniziale, ha trovato grande continuità e le sue prestazioni sono cresciute di livello….

“Cerco sempre di farmi trovare pronto per la squadra, sono a disposizione del mister per dare il mio meglio. La cosa che più conta è poter dare il mio contributo per aiutare il gruppo.”

A sinistra sembra che vi stiate trovando bene con Moruzzi….

“E’ vero, c’è una bella intesa con Brando, mi trovo bene. Come dicevo prima: cerco di dare sempre il mio massimo per la squadra e di fare il meglio possibile.”

Adesso arriva un’altra trasferta, a Mantova, cosa servirà per fare risultato?

“Dobbiamo giocare come sappiamo, in questi giorni ci sarà da lavorare a testa bassa per preparare al meglio la partita. Con il Mantova sarà una gara molto complicata oltre che molto importante per noi.”

Gli infortuni di Lovato e Saporiti sono un bel guaio…

“Sicuramente sono due giocatori molto importanti per la squadra, purtroppo sono cose che nel calcio possono capitare. Dobbiamo concentrarci sulla prossima partita.”

Come sono stati i suoi primi sei mesi a Empoli? Cosa le piace di più della città?

“Si lavora bene ma non sono sorpreso perché già me ne avevano parlato prima di venire qui. Anche con la città l’impatto è stato buono e ne sono contento, c’è tutto per lavorare con serenità.”

Sogno nel cassetto?

“Sicuramente esordire in Serie A ed arrivare il più in alto possibile in carriera.”

Potessi scegliere un regalo da trovare sotto l’albero, cosa vorresti?

“Una vittoria sarebbe un bel regalo”