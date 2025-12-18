Prosegue il lavoro degli azzurri in avvicinamento alla gara di domenica pomeriggio a Mantova. L’Empoli è chiamato a riscattare non solo la sconfitta, ma soprattutto la prestazione poco convincente offerta a Castellammare di Stabia. Quella contro il Mantova è indubbiamente una gara da non sottovalutare. Sulla carta i valori della squadra di Dionisi sono superiori a quelli della formazione virgiliana, ma il Mantova ha già dimostrato in questa stagione di saper mettere in difficoltà diverse avversarie. Serviranno quindi attenzione, concentrazione e l’atteggiamento giusto, aspetti sui quali il tecnico azzurro non farà certamente sconti.

Dal punto di vista dell’organico, l’Empoli deve fare i conti con un’assenza pesante come quella di Lovato in difesa. Sarà da valutare il possibile recupero di Curto, che permetterebbe all’ex Como di rientrare nel terzetto titolare insieme a Guarino e Obaretin. In caso contrario, Dionisi ha diverse opzioni: l’adattamento di Carboni, come visto nel finale contro la Juve Stabia, oppure l’esordio di uno tra Tosto e, più probabilmente, Indragoli. Il modulo non dovrebbe cambiare, mentre qualcosa potrebbe variare negli interpreti. In attacco potrebbe essere arrivato il momento di vedere Pietro Pellegri dal primo minuto. Attenzione anche alla situazione di Popov, giocatore che, forse in modo inspiegabile, è uscito dai radar nonostante quanto di buono mostrato quando è stato impiegato. Sta inoltre crescendo la candidatura di Nicolas Haas, che inizia seriamente a proporsi per una maglia da titolare. Sugli esterni non dovrebbero esserci novità, con Elia e Moruzzi confermati. In mezzo al campo, al netto della concorrenza del già citato Haas, i principali candidati restano per il momento Degli Innocenti e Yepes. Sulla trequarti si registra l’altra assenza forzata, quella di Saporiti, e per l’ex Lucchese dovrebbe andare Ceesay.

La squadra proseguirà la preparazione fino alla rifinitura di sabato mattina, ultimo appuntamento prima della partenza per Mantova.