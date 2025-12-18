Tra poco più di dieci giorni si riaprirà ufficialmente il calciomercato. Come ogni anno, il mese di gennaio permetterà alle società di intervenire con operazioni in entrata e in uscita, e anche in casa Empoli sono già iniziate le prime riflessioni in vista della sessione invernale. La sensazione, anche in base a quanto filtra, è quella di un mercato senza particolari stravolgimenti, con interventi mirati e numericamente contenuti. Per quanto riguarda le entrate, l’idea principale resta quella di inserire un centrocampista di qualità. Il nome di Luca Mazzitelli, già emerso nei giorni scorsi, rimane quello più caldo, anche se prima di qualsiasi sviluppo andranno valutate attentamente le condizioni fisiche del calciatore, attualmente in forza al Cagliari ma di proprietà del Como.
Non è escluso che si possa intervenire anche in difesa, soprattutto nel caso in cui dovesse prendere corpo l’ipotesi di un cambio di modulo. Al momento, però, questa possibilità non sembra rientrare nei piani principali dello staff tecnico. Salvo quindi esigenze particolari, come ad esempio un recupero molto lungo di Lovato con tutte le conseguenze del caso, non è da escludere che alla fine non vengano effettuati innesti nel reparto arretrato. Più movimento, invece, potrebbe esserci sul fronte delle uscite. L’idea è quella di mandare a giocare, probabilmente in prestito, almeno un calciatore per reparto. In questo senso, in assenza di trattative ufficiali già avviate, i nomi che emergono sono quelli di Lorenzo Tosto per la difesa (la Salernitana lo cerca), Luca Belardinelli per il centrocampo e Konate per l’attacco, tutti profili che potrebbero beneficiare di maggiore continuità altrove. Da monitorare con attenzione anche la situazione legata a Popov. Il giocatore è al centro di un forte interesse da parte dell’Atalanta, con il Bologna sullo sfondo. Non è da escludere che qualcosa possa muoversi già a gennaio: si vocifera di una possibile cessione con permanenza a Empoli fino al termine della stagione, ma resta aperta anche l’ipotesi di un addio immediato. Qualcuno, maliziosamente, ipotizza che l’utilizzo ridotto del calciatore nelle ultime settimane possa essere legato proprio a una gestione prudenziale in ottica mercato, visto il rendimento positivo mostrato quando è stato chiamato in causa.
Come sempre, il mercato può riservare sorprese sia in entrata che in uscita, soprattutto negli ultimi giorni, che storicamente sono quelli più movimentati. Al momento è bene ribadire che l’Empoli non ha intavolato alcuna trattativa ufficiale e che tutto è rimandato all’apertura della finestra di gennaio. A grandi linee, però, questi sembrano essere i temi principali destinati ad accompagnare il mercato azzurro, che seguiremo come sempre con attenzione, raccontando ogni indiscrezione fino ad eventuale ufficializzazione.
odhental, romagna, mazzitelli, kastanos e de luca e l’anno prossimo si combatte per la promozione in serie A!
Dai Horsi, buttali un po’ di soldi nel tuo Empoli!
campa cavallo
“Qualcuno, maliziosamente, ipotizza che l’utilizzo ridotto del calciatore nelle ultime settimane possa essere legato proprio a una gestione prudenziale in ottica mercato, visto il rendimento positivo mostrato quando è stato chiamato in causa”, non è una ipotesi maliziosa, ma una realtà oggettiva….
Se le cose stanno come dice il C.o.c.c.h.i è Serie C sicura…..
Questi stanno scherzando col fuoco, la squadra dovrebbe essere rivoltata come un calzino
Non cambi modulo? Confermi questa orrenda difesa a tre e il centrocampo a 2? Con Elia che fa il terzino e dopo un’ora va in debito d’ossigeno? Retrocessione diretta, senza neppure passare dal play out.
Maleh Valoti Mazzitelli Petriccione Lipani Adzic Cistana Depaoli Maggioni
Brunori De Luca Lapadula
Via Nasti Obaretin Carboni Konate
A giocare Belardinelli e Ignacchiti
….ad inizio 2026 ci saranno novita’ in societa’
se sai parla!
…parlavo del Pontedera …
fautore della difesa a 4, per me serve un terzino dx, un centrale, un centrocampista bravo tecnicamente.
No alla cessione di Popov, neanche a giugno.
Abbiamo la gallina dalle uova d’oro e lo cediamo dopo appena 6 mesi?
e se la gallina diventa stitica?
poi quei soldi non li vedi più.
o che son tua
Occorrerebbero due titolari uno dietro ed uno a centrocampo, per una salvezza sicura ed un probabile playoff .
Ma indove Pigi? Ma di che? Quanti punti pensi di fare fra Mantova Frosinone e Cesena? Così, pe curiosità
Cinque
O si cambia modulo o si fa la fine delle nane
O si rovescia la squadra con corposi innesti o potremmo davvero giocare col Prato l’anno prossimo.
Copiate, incollate e salvate quello che ho scritto.
Vi prego.
obbiettivamente le prime 6 in classifica hanno dimostrato di essere squadre e collettivi con valori e attributi sopra la media…infatti i punti di distacco da noi non sono pochi…per il resto settimo e ottavo posto si possono anche raggiungere ma soprattutto dobbiamo restare ben sopra la linea di pericolo sempre per evitare brutte sorprese.
per il mercato penso che 3/4 giocatori si prenderanno ma soprattutto verrà reinserito piano piano i “nostri “giocatori che attualmente sono stati bruciati..
433
Moruzzi Guarino Obaretin Carboni
Haas Degli Innocenti Yepes
Elia Pellegri Ceesay
fine
popov non è stato fatto giocare ultimamente. A quale scopo? per cederlo intatto a giugno? Non scherziamo.
continuare con questi calciatori attuali non fai nemmeno i playout..mediocri e scarsi..da bassa serie c..vedi Guarino Ingnacchiti Carboni Nasti Ghion scarso..senza punte con Pellegri..a mezzo servizio..senza Lovato e partita persa a Mantova
Magari esplode Indragoli, che ne sappiamo?
Fulignati
Indragoli Guarino Obaretin
Elia Duccio Yepes Haas Ceesay
Shpendi Pellegri
Il grande capo ha dato la colpa solo alla GIOVENTÙ…. bisognerebbe si informasse che la squadra più giovane che è partita facendo pulizia e con l’obiettivo di salvarsi e con l’allenatore del Fucecchio è PRIMA in classifica!!! No dico…tanto x gradire un conto è la gioventù un altro dei raccattati presi in qua e la solo x fare numero!
Ciaccio la stessa squadra giovane che l anno scorso da retrocessa dalla A era andata ai play out. Non te lo scordare. L anno post retrocessione è duro x tutti.
La rosa sarebbe anche valida, ma né Pagliuca prima né Dionisi dopo, sono riusciti a trasformarla in una squadra.
Credo anch’io che sia così. per questo invoco, prima che sia troppo tardi, l’avvento di Bisoli dopo le prossime 3 sconfitte o si và giù.
Scusi Polissena, ma perché è così convinto e così pessimista? Ok, la difesa è il nostro tallone d’Achille e mancherà Lovato per 2 mesi. È solo per questo o c’è dell’altro?
c’è molto, altro. Giocatori fuori ruolo, solo due a centrocampo, solo una punta….
Sia per la difesa a 4 (che auspico da tempo) che per la difesa a 3 manca un pezzo titolare, ma anche due visto che uno tra Tosto ed Indragoli (probabilmente Tosto andrà in prestito via) e considerando che le diffide e le squalifiche arrivano nel girone di ritorno.
Occorrerebbero due terzini veri, non esterni di centrocampo per passare alla difesa a 4, (Carboni per me saluterebbe) ma qui dubito succederà purtroppo.
A centrocampo mettendo un Mazzitelli (per restare al nome chiacchierato) c’è abbondanza numerica, per cui andrebbe capito il modulo giusto per poi sfoltirne uno di conseguenza.
Tra trequarti ed attacco forse il solo Konate manderei via ed assolutamente eviterei formule di cessione di Popov mantenendolo qua, o rimane magari avendo un pò di alternanza in attacco per acquisire esperienza in vista anche del prossimo anno oppure meglio cederlo subito. Nasti e Bianchi li vorrei rivedere ancora qualche partita per capire se tenerli o andare su altro.