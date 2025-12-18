Tra poco più di dieci giorni si riaprirà ufficialmente il calciomercato. Come ogni anno, il mese di gennaio permetterà alle società di intervenire con operazioni in entrata e in uscita, e anche in casa Empoli sono già iniziate le prime riflessioni in vista della sessione invernale. La sensazione, anche in base a quanto filtra, è quella di un mercato senza particolari stravolgimenti, con interventi mirati e numericamente contenuti. Per quanto riguarda le entrate, l’idea principale resta quella di inserire un centrocampista di qualità. Il nome di Luca Mazzitelli, già emerso nei giorni scorsi, rimane quello più caldo, anche se prima di qualsiasi sviluppo andranno valutate attentamente le condizioni fisiche del calciatore, attualmente in forza al Cagliari ma di proprietà del Como.

Non è escluso che si possa intervenire anche in difesa, soprattutto nel caso in cui dovesse prendere corpo l’ipotesi di un cambio di modulo. Al momento, però, questa possibilità non sembra rientrare nei piani principali dello staff tecnico. Salvo quindi esigenze particolari, come ad esempio un recupero molto lungo di Lovato con tutte le conseguenze del caso, non è da escludere che alla fine non vengano effettuati innesti nel reparto arretrato. Più movimento, invece, potrebbe esserci sul fronte delle uscite. L’idea è quella di mandare a giocare, probabilmente in prestito, almeno un calciatore per reparto. In questo senso, in assenza di trattative ufficiali già avviate, i nomi che emergono sono quelli di Lorenzo Tosto per la difesa (la Salernitana lo cerca), Luca Belardinelli per il centrocampo e Konate per l’attacco, tutti profili che potrebbero beneficiare di maggiore continuità altrove. Da monitorare con attenzione anche la situazione legata a Popov. Il giocatore è al centro di un forte interesse da parte dell’Atalanta, con il Bologna sullo sfondo. Non è da escludere che qualcosa possa muoversi già a gennaio: si vocifera di una possibile cessione con permanenza a Empoli fino al termine della stagione, ma resta aperta anche l’ipotesi di un addio immediato. Qualcuno, maliziosamente, ipotizza che l’utilizzo ridotto del calciatore nelle ultime settimane possa essere legato proprio a una gestione prudenziale in ottica mercato, visto il rendimento positivo mostrato quando è stato chiamato in causa.

Come sempre, il mercato può riservare sorprese sia in entrata che in uscita, soprattutto negli ultimi giorni, che storicamente sono quelli più movimentati. Al momento è bene ribadire che l’Empoli non ha intavolato alcuna trattativa ufficiale e che tutto è rimandato all’apertura della finestra di gennaio. A grandi linee, però, questi sembrano essere i temi principali destinati ad accompagnare il mercato azzurro, che seguiremo come sempre con attenzione, raccontando ogni indiscrezione fino ad eventuale ufficializzazione.