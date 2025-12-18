Quella di domenica sarà la nona volta nella storia in cui l’Empoli giocherà a Mantova. Guardando agli otto precedenti in terra virgiliana, troviamo quattro vittorie dei biancorossi, tre pareggi ed un solo successo azzurro.

Il primo incrocio risale alla stagione di B 46/47 ed il Mantova si impose per 1-0. Passano diversi decenni prima che le due squadre si vadano ad affrontare di nuovo e succede nel campionato di C1 1980/81: anche in questo caso arriva un successo dei padroni di casa che si impongono per 3-1; di Giovanni Simonato il gol azzurro che arriva quando il Mantova era avanti di due. Si rigioca nel campionato successivo della terza serie nazionale ed il Mantova la spunta ancora vincendo 1-0 con un autogol di Polverino. Sempre serie C1 ma si va avanti di qualche anno, e nel novembre del 1989 arriva il primo pareggio con gara che finisce 1-1: Ronzani apre per il Mantova, Vignola su rigore la pareggia. Il primo, e per adesso unico, successo azzurro arriva nel campionato successivo di C; la vinciamo 3-1 dopo che il Mantova era andato in vantaggio con Ceccaroni, i nostri gol portano la firma di Prete e Musella (2). Due anni di pausa per questa specifica gara e poi nel campionato 93/94 l’Empoli torna a giocare a Mantova – siamo sempre in C – e perde 1-0. Il confronto in terra lombarda deve attendere un pò di anni e si ripresenta nel campionato di B 2008/09. Le due squadre giocheranno contro, sul terreno mantovano, nel giro di cinque mesi in due tornei diversi. Le due gare si concluderanno entrambe per 1-1: la prima vede i gol di Corona e Lodi, la seconda di Salviato e Coralli.

Vediamo la cronistoria delle gare giocate a Mantova tra i biancorossi e gli azzurri:

1946/47 Serie B 1-0

1980/81 Serie C 3-1

1981/82 Serie C 1-0

1989/90 Serie C 1-1

1990/01 Serie C 1-3

1993/94 Serie C 1-0

2008/09 Serie B 1-1

2009/10 Serie B 1-1