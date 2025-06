Il Parma lo vorrebbe per rimpolpare l’attacco e l’Inter sarebbe contenta di piazzarlo nell’affare-Bonny. Ma nelle ultime ore si è registrato l’inserimento di un’altra squadra di Serie A fortemente interessata a ingaggiarlo. Sebastiano Esposito è nelle lista dei desideri del Como di Fabregas e sembra che questo interesse possa tramutarsi in qualcosa di più serio. Il Como è pronto a investire sull’attaccante, ritenuto idoneo agli schemi del giovane tecnico spagnolo.

I lariani stanno preparando una campagna acquisti di grido, senza pensare troppo al portafoglio. Ed Esposito potrebbe essere incentivato ad accettare la proposta della dirigenza comasca, che gli permetterebbe (forse) di lottare per un posto migliore in campionato. Il mercato si sta scaldando e l’ex azzurro, impegnato nel Mondiale per Club con l’Inter, potrà decidere in tranquillità il proprio futuro.