Sicuramente non sarebbe rimasto in serie B, viste le tante proposte che stanno arrivando dal massimo campionato nazionale ed anche dall’estero. Certo è che un po’ spiace pensare che l’Empoli, in tutto questo, non possa metter mano e non possa portare a casa nemmeno un euro. Parliamo ancora di Ardian Ismajli, sicuramente il giocatore migliore dell’ultima stagione azzurra, che fino al 30 giugno sarà ancora dell’Empoli ma poi si svincolerà dato che non c’è stato rinnovo contrattuale.

Dicevamo delle tante squadre che stanno pensando a lui, lui che rappresenta anche un ottimo affare dal punto di vista economico. Ultima in ordine cronologico si sarebbe aggiunta anche il Verona. Proprio Paolo Zanetti, che resterà in sella agli scaligeri, ed ha avuto ai suoi ordini l’albanese, starebbe cercando di convincere Ismajli a trasferisti vicino all’Arena. Il nome del Verona però, come detto, è soltanto l’ultimo a livello temporale.

Per Ismajli ci sarà sicuramente “lotta” e la spunterà chi offrirà il miglior connubio tra progetto ed ingaggio.