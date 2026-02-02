Il gong è suonato e anche la sessione invernale di calciomercato è andata in archivio. Per tornare a parlare di trattative bisognerà attendere la prossima stagione sportiva. Il mercato dell’Empoli, quello che più ci riguarda da vicino, si chiude con quattro innesti e quattro uscite.

Sono arrivati quattro volti nuovi, anche se uno di questi, a dire il vero, nuovo lo è solo sulla carta. Parliamo di Simone Romagnoli, difensore, che torna a vestire la maglia azzurra dopo le esperienze passate e che arriva a titolo definitivo dalla Sampdoria. A titolo definitivo è arrivato anche Luca Magnino, prelevato dal Modena: un’operazione che di fatto ha chiuso il cerchio delle entrate, con il centrocampista che ha firmato un contratto fino al 2028. In prestito secco è invece arrivato l’attaccante ceco Daniel Fila, di proprietà del Venezia, chiamato a colmare numericamente e funzionalmente il vuoto lasciato dall’infortunio che ha messo fuori causa Pietro Pellegri per il resto della stagione. Con la formula del prestito con diritto di riscatto è infine approdato in azzurro Antonio Candela, proveniente dallo Spezia, che lo aveva a sua volta rilevato dal Venezia. Capitolo uscite: salutano Empoli Belardinelli, passato alla Reggiana con la formula del prestito secco, e Konate, anch’egli ceduto in prestito secco al Lecco. Altro prestito quello di Lorenzo Tosto al Livorno. Ha lasciato la maglia azzurra anche Franco Carboni, arrivato in estate in prestito dall’Inter e ora trasferitosi al Parma. Ci sono poi le tre cessioni dei “primavera”: Lauricella, Baralla e Bagordo.

Si tratta di un mercato che potrà essere giudicato davvero soltanto con il tempo e, soprattutto, con il responso del campo. Solo vedendo all’opera i nuovi arrivati si potrà capire se il tasso di qualità della squadra è realmente aumentato oppure no. Di certo, sulla carta, sono arrivati giocatori funzionali, profili che vanno a coprire alcune necessità evidenti emerse nella prima parte di stagione: dall’attacco, dove l’assenza forzata di Pellegri ha imposto un intervento, al centrocampo, reparto nel quale serviva almeno un elemento con caratteristiche e attitudine diverse rispetto a chi ha faticato maggiormente. Non è da escludere che, proprio in virtù di questi innesti, qualcosa possa cambiare anche dal punto di vista tattico, ma sono discorsi che, come sempre, dovranno trovare conferma nelle partite. La speranza è che le operazioni effettuate siano state giuste e mirate. Ci sarà poi modo di ascoltare anche il direttore sportivo Stefanelli, arrivato da un mese, per capire meglio cosa è successo all’interno di questa sessione di mercato, se questi erano davvero gli obiettivi principali dell’Empoli o se c’è stato altro che non si è riusciti a concretizzare. Alla fine, però, come sempre, sarà il campo ad avere l’ultima parola nel decretare successi o insuccessi anche nelle scelte di mercato.