La notizia l’avevamo anticipata alcuni giorni fa e oggi, nell’ultimo giorno di calciomercato, è arrivata anche l’ufficialità: il centrocampista classe 2008 Alessio Baralla passa al Como. L’operazione si chiude con la formula del prestito con obbligo di riscatto. La cifra complessiva dovrebbe aggirarsi intorno ai 700.000 euro, in linea con quanto avevamo riportato nel pezzo del 29 gennaio, con l’Empoli che dovrebbe mantenere il 35% sulla futura rivendita del calciatore. Un dettaglio tutt’altro che marginale, considerando le ottime referenze che accompagnano Baralla e le prospettive importanti che molti addetti ai lavori gli attribuiscono.
Il giovane centrocampista, infatti, è reduce dalla partecipazione ai recenti Mondiali Under 17 e in questa stagione ha fatto parte stabilmente della formazione Primavera, dalla quale si è assentato soltanto per l’impegno con la nazionale. Un’operazione che conferma l’attenzione del Como verso i profili di prospettiva e che permette all’Empoli di monetizzare subito, mantenendo però un interesse concreto sul futuro di uno dei suoi giovani più promettenti.
Un dettaglio tutt’altro che marginale: perchè adesso? Che senso ha per una società come l’Empoli?
siamo alla canna del gas.
Vendere ora i ragazzi senza averli mai visti è brutto segno
Come diceva i Mainardi ” O state calmi date retta” calmo lo prese ni Bucio ..
MAREMMA IMPESTATA…
Monetizzare subito?…700.000 euro sono indispensabili?…mah…
i lavori sulla collina non sono ancora finiti
Ci eravamo abituati a vedere i ragazzi crescere dai 9 anni fino alla prima squadra, come Asslani, Baldanzi, Fazzini e poi dopo 10 anni di giovanili, vederli fare 15 partite in prima squadra, con intervalli di due mesi ogni tanto per “infortuni” strategici, per poi venderli… adesso non riusciamo economicamente più neppure a fargli sbarcare per un mezzo campionato e una manciata di presenze in prima squadra…!? …che disastro.
C’era una volta una società che faceva crescere i ragazzi se li coccolava e li faceva diventare grandi , con la loro vendita ci campava in serie A , ora li vende a du lire per fare un po’ di cassa ma dove è il nostro Empoli di una volta?
Non capisco, rende di più il 35% o il 100% della vendita di una cosa tua?….
Se abbiamo bisogno di 700k adesso, siamo messi male….
700 mila euro per un ragazzo che non ha mai giocato da grande…e’ come se ti quotassero Elia 5 milioni che fai non glielo dai….e si trovera’ un altro Baralla….
Lo so mi spiace anche a me ma l’offerta secondo me e’ fuori dal normale e poi magari sara’ voluto andare anche lui…
Il como ora garba abbestia….
Io sono piu’ contento di non aver venduto Ignacchiti pensa te…se tanta gente lo voleva vuol dire che questo ragazzo vale….spero che Dionisi gli trovi la posizione giusta e sopratutto lo faccia giocare come ha fatto giocare un inutile come Ilie….spero le stesse possibilità