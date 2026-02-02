La notizia l’avevamo anticipata alcuni giorni fa e oggi, nell’ultimo giorno di calciomercato, è arrivata anche l’ufficialità: il centrocampista classe 2008 Alessio Baralla passa al Como. L’operazione si chiude con la formula del prestito con obbligo di riscatto. La cifra complessiva dovrebbe aggirarsi intorno ai 700.000 euro, in linea con quanto avevamo riportato nel pezzo del 29 gennaio, con l’Empoli che dovrebbe mantenere il 35% sulla futura rivendita del calciatore. Un dettaglio tutt’altro che marginale, considerando le ottime referenze che accompagnano Baralla e le prospettive importanti che molti addetti ai lavori gli attribuiscono.

Il giovane centrocampista, infatti, è reduce dalla partecipazione ai recenti Mondiali Under 17 e in questa stagione ha fatto parte stabilmente della formazione Primavera, dalla quale si è assentato soltanto per l’impegno con la nazionale. Un’operazione che conferma l’attenzione del Como verso i profili di prospettiva e che permette all’Empoli di monetizzare subito, mantenendo però un interesse concreto sul futuro di uno dei suoi giovani più promettenti.