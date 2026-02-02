Arriva una nuova cessione a livello giovanile per gli azzurri e riguarda il classe 2008 Cristian Bagordo, che si trasferisce in prestito alla Cremonese. Il centrocampista, impegnato in questa stagione con la Primavera di Andrea Filippeschi, ha collezionato 14 presenze complessive, arricchite da due gol e due assist.

Bagordo non era stato convocato nelle ultime due gare, quella di Monopoli e quella vinta a Petroio contro il Crotone, mentre in precedenza aveva sempre fatto parte del gruppo, trovando spazio con continuità sia da titolare sia a gara in corso nelle altre sfide della formazione Primavera.