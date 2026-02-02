Arriva una nuova cessione a livello giovanile per gli azzurri e riguarda il classe 2008 Cristian Bagordo, che si trasferisce in prestito alla Cremonese. Il centrocampista, impegnato in questa stagione con la Primavera di Andrea Filippeschi, ha collezionato 14 presenze complessive, arricchite da due gol e due assist.
Bagordo non era stato convocato nelle ultime due gare, quella di Monopoli e quella vinta a Petroio contro il Crotone, mentre in precedenza aveva sempre fatto parte del gruppo, trovando spazio con continuità sia da titolare sia a gara in corso nelle altre sfide della formazione Primavera.
Baralla al Como
Lauricella al Genoa
Bagordo alla Cremonese
Son tre squadre di serie a, ma la proprietà è rimasta all’Empoli…..
Un indizio può essere un caso, due una combinazione
Al terzo è una prova: si è sparsa la voce nell’ambiente calcio italiano della covata dei 2008 dell’Empoli….