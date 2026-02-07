Empoli Football Club comunica che sono in vendita i tagliandi per Empoli-Juve Stabia, ventiquattresima giornata di Serie BKT in programma mercoledì 11 febbraio alle ore 20.00 al Carlo Castellani Computer Gross Arena di Empoli.

SPECIAL PACK – In occasione delle sfide casalinghe contro Juve Stabia (mercoledì 11 febbraio alle ore 20.00) e Reggiana (domenica 15 febbraio alle ore 17.15) per il solo settore di Maratona Superiore sarà possibile acquistare un pack a prezzo speciale!

Lo Special Pack sarà disponibile all’Empoli Store, all’Unione Clubs Azzurri, nei punti vendita VivaTicket della Regione Toscana oppure online al sito https://empolifc.vivaticket.it/index.php (utilizzando la modalità “stampa a casa”, con l’autodichiarazione di residenza). Sarà inoltre attiva la biglietteria virtuale, utilizzando il nostro servizio WhatsApp 3791260302. La vendita dello Special Pack sarà riservata ai residenti nella Regione Toscana.

SPECIAL PACK INTERO RIDOTTO UNDER 14 MARATONA SUPERIORE € 22,00 € 17,00 OMAGGIO

MODALITÀ DI VENDITA

In seguito alle indicazioni ricevute dalle autorità competenti, per questa gara sarà vietata la vendita dei biglietti di ogni settore ai residenti nelle provincie di NAPOLI e PESCARA

Inoltre, come da provvedimento del Ministero dell’Interno, datato 20 gennaio 2026, in seguito ai gravi disordini avvenuti nella serata del 10 gennaio 2026, in occasione di Juve Stabia-Pescara il settore ospiti di Curva Sud resterà chiuso.



La vendita dei tagliandi dei settori di Poltronissima, Poltrona e Tribuna Inferiore è attiva presso tutte le rivendite ufficiali VivaTicket, ad eccezione dei punti vendita delle province di Napoli e Pescara oppure online collegandosi al sito https://empolifc.vivaticket.it/index.php (con la sola modalità stampa a casa, necessaria l’autodichiarazione di residenza ed anche in questa modalità è vietata la vendita ai residenti nelle province di Napoli e Pescara).



La vendita dei tagliandi dei settori di Maratona Superiore e Maratona Inferiore è riservata ai soli residenti in Toscana o con cittadinanza straniera ed è attiva nei soli punti vendita VIVATICKET della Regione TOSCANA (elenco consultabile su: https://shop.vivaticket.com/it/ricercapv) e online collegandosi al sito https://empolifc.vivaticket.it/index.php (con la sola modalità stampa a casa, necessaria l’autodichiarazione di residenza ed anche in questa è riservata ai soli residenti nella Regione TOSCANA).

La tariffa Ridotto è valida per gli Under 18 (nati dopo il 12/02/2008), gli Over 65 (nati prima del 12/02/1961), per le donne e per le persone con un grado di invalidità dal 60% al 79% (per quest’ultima categoria i tagliandi sono disponibili solamente presso i punti vendita speciali Empoli Store ed Unione Club Azzurri oppure utilizzando la nostra biglietteria virtuale con il servizio WhatsApp 3791260302).



OMAGGIO UNDER 14 – Tutti gli Under 14, nati dopo il giorno 12/02/2012, avranno diritto ad un biglietto omaggio per i settori di Poltronissima, Poltrona, Tribuna Inferiore, Maratona Superiore e Maratona Inferiore. Per ritirare il biglietto Under 14 (nati dopo il giorno 28/12/2011) è necessario che una persona maggiorenne acquisti contestualmente un biglietto nel posto accanto a quello dell’Under 14, oppure sia abbonato in quel settore, e ne garantisca la sorveglianza, esibendo l’apposita autocertificazione sottoscritta da un genitore (disponibile su www.empolifc.com/biglietteria). I minori di 14 anni non possono accedere all’impianto se non accompagnati da un maggiorenne e dovranno entrare insieme ai varchi di pre-filtraggio e tornelli. Biglietti disponibili, fino ad esaurimento dei settori, nei punti vendita VivaTicket, online collegandosi al sito https://empolifc.vivaticket.it/index.php (con la sola modalità stampa a casa), nei punti vendita speciali Empoli Store e Unione Club Azzurri oppure utilizzando la nostra biglietteria virtuale con il servizio WhatsApp 3791260302.

Empoli Football Club raccomanda di non acquistare i tagliandi in circuiti o canali web alternativi; ogni abuso e/o utilizzo fraudolento dei biglietti sarà punito a termini di legge. Come indicato con determinazione n.55/2024 del 30 dicembre 2024 da parte dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, per ogni biglietto da acquistare, si richiede di esibire un documento o carta di identità dove sia riportata la residenza del titolare, oppure, in caso di acquisto tramite web, attraverso apposita dichiarazione di residenza.

PREZZI

SETTORI INTERO RIDOTTO UNDER 14 POLTRONISSIMA € 55,00 € 45,00 OMAGGIO POLTRONA € 40,00 € 30,00 OMAGGIO TRIBUNA INFERIORE € 25,00 € 20,00 OMAGGIO MARATONA SUPERIORE € 13,00 € 10,00 OMAGGIO MARATONA INFERIORE € 10,00 € 8,00 OMAGGIO CURVA SUD OSPITI ND ND ND

PUNTI VENDITA

EMPOLI STORE (Piazza della Vittoria, Empoli)

Lunedì dalle ore 15.30 alle ore 19.30

Da martedì a sabato dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30

UNIONE CLUBS AZZURRI (Via delle Olimpiadi, Empoli)

Da lunedì a venerdì dalle 15.00 alle 18.30



Il giorno gara, eventuali tagliandi disponibili saranno in vendita presse le biglietterie dello stadio, ubicate presso il campo sussidiario, dalle ore 18.30 fino all’inizio della partita. Per informazioni sulla vendita o per l’acquisto dei biglietti potete anche utilizzare il nostro servizio WhatsApp 3791260302.

COME RIVENDERE L’ABBONAMENTO

La piattaforma di riferimento è Vivaticket, al sito empolifc.vivaticket.it, con l’organizzatore dell’evento che può andare a rendere immediatamente disponibile il biglietto una volta comunicata l’indisponibilità. La cessione del posto permetterà all’abbonato di ricevere una percentuale pari al 40% del prezzo di vendita per la gara in quel settore sulla rivendita: la percentuale riconosciuta al tifoso non sarà un rimborso monetario ma un credito su Wallet digitale (Moneycard) utilizzabile sul sistema di biglietteria come modalità di pagamento parziale o totale su nuovi biglietti o abbonamenti futuri per le gare dell’Empoli Football Club. Qualora il tuo posto non venisse rivenduto ti sarà restituito il girono della partita.

Per rivedere l’abbonamento visita la pagina dedicata sul nostro sito: https://www.empolifc.it/rivendita-abbonamento



MODALITÀ DI VENDITA OSPITI

Come da provvedimento del Ministero dell’Interno, datato 20 gennaio 2026, in seguito ai gravi disordini avvenuti nella serata del 10 gennaio 2026, in occasione di Juve Stabia-Pescara il settore ospiti di Curva Sud resterà chiuso.

