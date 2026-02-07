I PRECEDENTI: ASSOLUTA PARITÀ IN SICILIA TRA LE DUE SQUADRE – In Sicilia parità nei 13 precedenti tra le due squadre: 4 vittorie rosanero (ultima 2-1 nella serie A 2016/17), 5 pareggi (ultimo 3-3 nella serie B 2017/18) e 4 successi toscani (ultimo 1-0 nella serie A 2015/16).

PALERMO, LA DIFESA BUNKER DELLA B 2025/26 – Palermo difesa bunker della B 2025/26 con sole 14 reti subite in 22 giornate. I siciliani non incassano gol – in assoluto – da 270’ con ultimo gol incassato da Marras al 90’ di Mantova-Palermo 1-1 (11 gennaio scorso), in casa da 450’ (ultima rete subita da Azzi al 90’ di Palermo-Monza 0-3 del 28 ottobre scorso).

MAI DIRE “ROSSO” IN FAVORE DEL PALERMO 2025/26 – Palermo ancora senza “rossi” in favore nella B 2025/26 come Entella e Sudtirol.

FINALI DI GARA SCATENATI PER I ROSANERO – Palermo scatenato nei 15’ finali di gioco: 9 le reti rosanero dal 76’ al 90’ inclusi recuperi, come la Sampdoria.

LA STRISCIA POSITIVA SICILIANA – Palermo imbattuto da 10 giornate, 6 vittorie e 4 pareggi, ultimo k.o. 8 novembre scorso, 0-1 al “Menti” contro la Juve Stabia.

LA PANCHINA GOL AZZURRA – Empoli record per reti firmate con subentranti: 10 quelle azzurre in 22 giornate.

EMPOLI A SECCO DA 313’ – Da 313’ Empoli a secco; ultima rete azzurra firmata Ilie al 47’ del match vinto 1-0 a Cesena il 10 gennaio scorso.

LE SFIDE TECNICHE: INZAGHI AVANTI 4-1 SU DIONISI – Tra Pippo Inzaghi ed Alessio Dionisi 7 sfide tecniche: conduce 4-1 il mister rosanero con 2 pareggi a completare i conteggi. Squadre di Inzaghi sempre in rete nei 630’ presi in esame, 14 marcature totali.

GARA DA EX PER MISTER DIONISI – Alessio Dionisi ex di giornata: ha allenato il Palermo nel 2024/25, sommando 41 panchine ufficiali con score di 15 vittorie, 10 pareggi e 16 sconfitte.

SETTE GLI EX DELLA SFIDA – Elia, Fulignati e Haas da una parte, Bereszynski, Corona, Gyasi e Ranocchia dall’altra; questi gli ex della sfida tra Empoli e Palermo. Partendo dagli ex rosanero, Salvatore Elia con 11 presenze e 3 gol nella stagione 2022/23, per Andrea Fulignati 10 presenze nella stagione 2016/17 mentre Nicolas Haas ha giocato 31 partite, con 1 gol nel torneo 2018/19. Venendo agli ex azzurri, 24 presenze nella Serie A 23/24 per Bartosz Bereszynski, 1 presenza, sempre nel 2023/24 per Giacomo Corona; due campionati azzurri per Emmanuel Gyasi, dal 2023 al 2025, con 77 presenze e 3 reti mentre Andrea Ranocchia ha giocato ad Empoli da luglio 2023 a gennaio 2024 collezionando 9 presenze.

PALERMO IMBATTTTO CON L’ARBITRO TREMOLADA – Paride Tremolada di Monza dirigerà la gara del “Barbera”: in B conta finora 29 presenze con score di 12 successi interni, 8 pareggi e 9 vittorie esterne, 12 rigori concessi e 6 espulsioni decretate. Nella stagione corrente 5 vittorie interne, 2 esterne ed 1 pareggio in 8 presenze nel torneo cadetto. Il Palermo imbattuto su 5 incroci (4 successi ed 1 pareggio), l’Empoli conta 1 vittoria ed 1 sconfitta su 2 precedenti, entrambi quest’anno, 1-2 a Modena e 1-0 a Cesena.

Empoli Fc