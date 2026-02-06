Associazione Pianetaempoli.it C.F. 91035470482 - P.Iva 06096170482 Testata giornalistica, regolarmente iscritta presso il Tribunale di Firenze Num. Reg. 5889/12 - Iscrizione nel Registro degli Operatori di Comunicazione numero 30025.
Finalmente una conferenza stampa diversa dalle altre! In alcune cose non sono d’accordo col mister, ma almeno adesso sappiamo perché Popov non sta giocando e perché non passeremo per quest’anno alla difesa a quattro.
“Popov è l’attaccante più forte che abbiamo, ma gli va dato tempo”……
Mister domani siamo alla 24. giornata, icche’ s’aspetta?
“Non abbiamo esterni d’attacco per fare il 433″….
Mister allora cosa sono Elia e Ceesay? Ci illumini grazie.
premetto che ancora non ho sentito la conferenza stampa, ma leggo qui da voi. Ma sul 433 e sugli esterni di attacco ha ragione. L’ho sempre dtto anch’io Elia e Cesay non sono attaccanti, il 433 visto che diciamo rischi qualcosa deve essere fatto da 3 attaccanti, o almeno 2+un esterno. Per capirsi Tavano+Maccarone+Buscè poteva andare bene (o anche 3 punte vere stile Sassuolo), con Elia e Cesay che non sono attaccanti si fa un 451. Discorso migliore potrebbe essere il 442 classico, ma lì impieghi ben 4 esterni contemporaneamente e non hai i cambi, se fai il 442 li butti tutti dentro, oltre poi a rimanere sempre col centrocampo a 2.
Elia e ceesay sono esterni di centrocampo
esatto, non attaccanti da 433
Quando si acquista a gennaio … i giocatori debbono essere pronti all’uso … fin da subito e non che ci vogliano settimane prima di esser pronti all’uso (Romagnoli) … Non abbiamo esterni d’attacco per giocare il 4 3 3? Mmh … Poco male a 4 dietro (perchè con Candela e Moruzzi te lo puoi permettere ANCHE SE OGGI MANCA, ma anche con Obaretin che spesso si sgancia in avanti) comunque … il 4 4 2 sarebbe così improponibile? Credo proprio di no!!! Non c’è tempo? Mmh … Si tratta solo di portare un giocatore in più dietro e di giocare lo stesso a 4 a centrocampo e senza il trequartista (tanto 9 volte su dieci il trequartista non si è mai visto … assenza di 80 minuti su 90) … Magari sarebbe interessante che ci spiegasse bene e perchè nell’area avversaria non ci arriviamo mai per magari favorire un giocatore come Popov (solo caratteristiche dei giocatori o mancanza di schemi?) … Nessuno vuol mettergli fretta mister Dionisi, tanto meno noi tifosi, ma se son tre partite che non si segna uno straccio di goal perchè non metterlo in campo… Se ha segnato 5 goal ,tra l’altro uno differente dall’altro, ci sarà una ragione no?
Dimenticavo … ma una domandina da parte dei presenti sull’utilizzo o meno (da subito) di Magnino non si poteva fare? Perchè questo centrocampo mi pare che abbisogna di giocatori di ben altra caratura … e corporatura …………….
L’ha detto lui all’inizio: tutti meno Romagnoli son pronti per giocare.
Mi raccomando continua a regalare il centrocampo anche domani….tra Carrarese e Modena C’hanno ammazzato per poi alla fine del primo tempo togliere Ignacchiti e lasciare Ilie….
Sveglia Mister non ti lasciare ingannare da un classifica per adesso tranquilla…senno’ si fa la fine della Fiorentina…iniziamo a pensare a prendere un punto….domani con il coltello tra i denti e se si puo’ ripartenze….troppi contrasti persi e passaggini che tra l’altro si sbagliano anche….
La Carrarese c’ha mangiati sotto questo punto di vista…meno il modena…
Io ancora questo ardore non l’ho visto e siamo a febbraio…
Basta critiche all’allenatore! Oggi e domani stiamo accanto a lui e ai ragazzi. Ricominceremo semmai lunedì. Ci saranno duecento empolesi alla Favorita!