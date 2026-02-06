Queste le parole del tecnico del Palermo, Filippo Inzaghi, alla vigilia del match con gli azzurri. Ringraziamo la testata “ilovepalermocalcio.it”

«È un’altra partita complicata, come tutte in Serie B, ma dobbiamo dare continuità alla prestazione di Bari», ha spiegato il tecnico, sottolineando come la squadra abbia mostrato segnali evidenti di crescita sia sul piano del gioco sia dell’atteggiamento. «Davanti alla nostra gente dobbiamo ripetere lo stesso tipo di gara». Inzaghi ha poi fatto il punto sui nuovi innesti di mercato. Rui Modesto non sarà disponibile nell’immediato a causa di un problema fisico, mentre Johnsen rappresenta già un’opzione concreta: «Con lui abbiamo un’arma in più». Parole di soddisfazione anche per il ritorno di Magnani, considerato un valore aggiunto per una difesa che resta la meno battuta del campionato: «In Serie B è un giocatore che fa la differenza». Ampio rispetto per l’Empoli, avversario da non sottovalutare nonostante il risultato dell’andata: «Quella partita va dimenticata. Dopo venti minuti eravamo già avanti, ma domani sarà completamente diverso».

Inzaghi ha ricordato i risultati recenti dei toscani, capaci di vincere in trasferta e fermare il Modena, ribadendo l’importanza di affrontare la gara con la massima concentrazione. L’assenza di Palumbo per squalifica non cambia l’approccio: «Non possiamo pensare a chi manca. Abbiamo alternative e dobbiamo essere bravi a non far sentire la sua assenza». Sul momento del Palermo e sulla classifica, l’allenatore rosanero resta fedele alla sua linea: «La classifica è importante, ma il mio obiettivo è la crescita della squadra. Nelle ultime dieci partite stiamo costruendo identità e spirito di gruppo». Infine, il rapporto con il pubblico, destinato a essere un fattore chiave al Barbera: «Non c’è calcio senza tifosi. Domani torniamo nel nostro stadio e speriamo di fare una grande partita».