Gli Azzurri saranno di scena domani a Palermo per una gara indubbiamente insidiosa contro una delle più forti del campionato. Per i nostri la grande opportunità per far vedere un deciso passo avanti. Vediamo le ultime.

In casa azzurra la sensazione è che si vada avanti con il 3-4-1-2 come modulo. Non dovrebbe cambiare niente dietro anche se Curto potrebbe avere una nuova chance dal primo minuto. In mezzo invece si potrebbe andare con una sorta di trasformazione sugli esterni con Candela a destra ed Elia a sinistra. Oltretutto domani sarà out Moruzzi. Magnino non è da escludere come titolare ma la percezione porta alla coppia Degli Innocenti-Yepes in partenza. Ilie dovrebbe essere ancora il trequarti della squadra dietro alle due punte che vedono un ballottaggio a tre (Fila non dovrebbe partire dall’inizio) con Nasti in vantaggio su Popov.

Gli indisponibili sono: Pellegri, Moruzzi, Bianchi.

Mister Dionisi sa che andiamo a giocare contro una squadra forte ed in un ambiente difficile. C’è voglia di dar continuità e provare a riscattare la gara di andata.

Sarà un 3-4-2-1 il modulo che schiererà Pippo Inzaghi. Dietro alla punta Pojhanpalo agiranno Le Douaron e l’ex Gyasi anche se c’è un ballottaggio con l’ultimo arrivato, Johnsen. In campo dal primo minuto, a centrocampo, anche l’altro ex, Ranocchia. Peda, Bani e Ceccaroni saranno a difesa di Joronen. Manca Rui Modesto, nuovo acquisto che reintra la prossima settimana ed ovviamente Palumbo squalificato. Da capie la gestione di Magnani.

Il tecnico Inzaghi non ha ancora parlato nel momento in cui andiamo online.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

3-4-2-1: Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Gyasi, Le Douaron; Pohjanpalo.

3-4-1-2: Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Candela, Degli Innocenti, Yepes, Elia; Ilie; Shpendi, Nasti.